Мобілізація в Україні: Шмигаль пояснив, де візьмуть кошти на додаткові потреби ЗСУ

Денис Шмигаль зазначив, що Кабінет Міністрів планує покрити додаткові витрати на потреби Збройних Сил України. Це відбудеться за допомогою продовження аудиту та верифікації витрат.

Про це український прем'єр-міністр розповів під час пресконференції. Шмигаль наголосив, що уряд консультується в питанні забезпечення оборонних потреб безпосередньо з військовими, передає 24 Канал.

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Під час пресконференції прем'єр-міністру поставили запитання, чи є варіанти, щоб знайти сотні мільярдів гривень на покриття додаткових потреб наших військових.

На це Шмигаль нагадав, що у нашій країні триває процес мобілізації. Водночас цифри, скільки військових мобілізовуватимуть до лав ЗСУ, Шмигаль не назвав, але наголосив, що у цьому питанні важливо чути наших військових.

"Чи буде потреба у зазначених сумах? Хочу сказати, що цього року 1,7 трильйона гривень закладено у бюджеті сектору оборони для потреб цього року", – наголосив очільник уряду.

Однак він підкреслив, що Кабмін розуміє, що цього року буде потрібно ухвалювати рішення щодо додаткового фінансування потреб наших захисників.

Які інструменти? Продовження певного аудиту, верифікація витрат. Додаткові кошти будуть потрібні, але я не впевнений, що суми, які ви назвали, (сотні мільярди гривень – 24 Канал) будуть потрібні,

– зауважив Шмигаль.

Крім того, прем'єр-міністр наголосив, що уряд під час планування бюджету на 2024 рік розраховував, як саме рухатиметься питання мобілізації, оборонної операції й наступальних операцій.

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