ЗСУ виплеснули лють на окупантів, ворог активізувався на Луганщині: карта боїв за 7 червня

Росія надалі зосереджує зусилля на Сході України, намагаючись захопити Луганську та Донецькій області. Сили оборони України стримують противника та сточують його сили.

Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Російські військові вели наступальні дії на трьох напрямках.

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Де наступали окупанти минулої доби

протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів та вів обстріли по населених пунктах на цьому напрямку.

Карта боїв на Лиманському напрямку

противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав. Ворог завдав авіаудару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали понад 10 населених пунктів на цьому напрямку.

Росіяни наступали в напрямку Кліщіївки: карта боїв

наші захисники відбили усі 13 атак противника в районі міста Мар'їнка. Водночас ворог завдав авіаударів в межах населеного пункту. Також росіяни застосували артилерію на цьому напрямку.

Карта боїв в районі Мар'їнки

Яка ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони знищують окупантів

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також, протягом минулої доби знищено російський штурмовик Су-25 та 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 пунктів управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 14 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях та 18 інших важливих цілей ворога.

ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка. Крім того, росіяни вели обстріли на цьому напрямку по населених пунктах Донеччини.противник наступальних дій також не проводив. Росіяни завдали авіаударів в районі Авдіївки та з артилерії обстріляли населені пункти Донецької області.протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 10 міст і сіл Харківської області та Новоселівське на Луганщині.противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаудару по Ольгівському Запорізької області. Також росіяни з артилерії обстріляли міста та села в Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській і Херсонській областях.оперативна обстановка без суттєвих змін.ворог продовжує обстрілювати прикордоння та завдавати авіаударів.