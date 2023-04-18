Росія відновила наступ під Куп'янськом, важка ситуація у Мар'їнці: карта боїв за 18 квітня

Російські військові ведуть наступальні дії на Сході України та водночас обороняються на Півдні. Головні бої тривають довкола Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки.

Тільки протягом минулої доби Росія завдала 4 ракетних та 41 авіаційний удар. Ворог здійснив 57 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

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В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут і Мар'їнка

Попри втрати, Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка.

Яка ситуація на Лиманському і Куп'янському напрямках

противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне Харківської області.

Росіяни наступали біля Синьківки: карта боїв

противник вів безуспішні наступальні дії в районі північніше Спірного, успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Спірне на Донеччині.

Росіяни вели наступ в районі Спірного: карта боїв

Яка ситуація у Бахмуті та Авдіївці

не припиняються бої за місто Бахмут. У районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Плещіївка, Щербинівка та Торецьк Донецької області.

Карта бойових дій у Бахмуті

невдалі ворожі спроби наступу зафіксовано в районах Новокалинового, Сєверного та Первомайського Донецької області. Окупанти обстріляли, зокрема, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Авдіївку, Тоненьке, Нетайлове, Первомайське та Карлівку.

Карта бойових дій біля Авдіївки

відбито численні ворожі атаки в районі Мар'їнки. Водночас ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Сили оборони відбили численні атаки в районі Мар'їнки: карта

Яка ситуація на інших напрямках

Сили оборони вдарили по окупантах

поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Нескучне, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар.противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби здійснив понад 40 обстрілів населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині; Золота Балка, Берислав, Львове, Іванівка, Микільське, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Триває комплексна перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі.Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Соснівка, Попівка та Іскрисківщина Сумської області, а також населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне на Харківщині.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу "Мерлін".

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.