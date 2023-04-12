Росіяни намагаються взяти під контроль Бахмут, важкі бої в Мар'їнці: карта боїв дій за 12 квітня

Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Сході України. У цілях росіян, як і далі, повна окупація Донбасу.

Попри численні втрати в техніці та живій силі, противник не відмовляється від ведення загарбницької війни. Росія продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Дивіться також Війна артилерії: як мільйон снарядів змінить ситуацію на фронті й коли настане переломний момент

Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках.

Росіяни наступали біля Білогорівки

ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне Донецької області.

Карта бойових дій на Лиманському напрямку

Запеклі бої за Бахмут і Мар'їнку

ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Богданівка.

Росіяни намагаються повністю захопити Бахмут

Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар'їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар'їнку.

Карта боїв у Мар'їнці

Водночас ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

Яка ситуація на інших напрямках

протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка на Донеччині.противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби здійснив обстріли понад 30 населених пунктів.оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ збройних сил Росії продовжують перебувати на території Білорусі. Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Блешня, Кам'янська Слобода, Грем'яч Чернігівської області; Волфине, Катеринівка Сумської області, а також Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка на Харківщині.

Сили оборони потужно вдарили по противнику