ЗСУ сточують потенціал росіян у Мар'їнці, окупанти безсилі на Сході: карта боїв за 4 червня

Російські окупаційні сили протягом минулої доби наступали на чотирьох напрямках на Сході України. Сили оборони України відбили атаки противника.

Як і в попередні місяці, Росія зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на Сході відбулось 23 бойових зіткнення.

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На яких напрямках найгарячіша ситуація

протягом доби, що минула, противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області. На цьому напрямку росіяни обстріляли населені пункти в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Росіяни наступали в районі Новоселівського: карта

протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного – Донецької. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівка та Сіверська та вів вогонь з артилерії.

Карта боїв в районі Білогорівки

противник вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, але успіху не мав. Противник завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівка та Біла Гора, а також вів обстріли по населених пунктах з артилерії.

Онлайн мапа боїв на Бахмутському напрямку

минулої доби противник вів наступальні дії в районі міста Мар'їнка, проте, наші захисники відбили усі 11 ворожих атак. Противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Ворог завдав авіаційного удару по Мар'їнці та здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Донецької області.

Мапа боїв в районі Мар'їнки

Яка ситуація на інших напрямках

Сили оборони відпрацьовую по окупантах

Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА, а також 2 ударних БпЛА типу "Ланцет".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника.

ворог не проводив наступальних дій. Водночас окупанти завдали авіаційних ударів, а також вели обстріли з артилерії.противник продовжує вести оборонні дії. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Полтавка та Гуляйполе Запорізької області. Також росіяни обстрілювали населені пункти на цьому напрямку.оперативна обстановка без суттєвих змін.російські окупанти вкотре завдали авіаційних ударів, а також обстріляли прикордоння.