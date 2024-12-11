Трамп назвав врегулювання війни в Україні своїм пріоритетом у зовнішній політиці

Дональд Трамп заявив, що врегулювання війни між Україною та Росією є його пріоритетом. Він хоче взятися за вирішення цієї ситуації вже після вступу на посаду глави Білого дому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова новообраного президента США в інтерв'ю французькому журналу Paris Match.

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Що сказав Трамп про врегулювання війни в Україні

За словами Дональда Трампа війна, яку розпочала Росія проти України є "складнішою ситуацією", ніж конфлікти, що наразі тривають на Близькому Сході. Республіканець зазначив, що, безумовно,

Я думаю, що ми повинні врегулювати проблему України з Росією. Обидві ці країни втрачають таку кількість людей, в яку ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів гинуть,

– сказав Трамп.

Водночас він наголосив, що планує зайнятися розв'язанням питання як ситуації у близькосхідному регіоні, так і між Україною та Росією.

"Це дві ситуації, які ми повинні врегулювати, і ми повинні зробити це швидко. Багато людей гине", – зауважив він.

Окрім того, в інтерв'ю Трамп, відповідаючи на питання про зустріч з Володимиром Зеленським у Парижі 7 грудня, наголосив, що їх розмова була хорошою.

До слова, Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрілися разом з президентом Франції Еммануелем Макроном 7 грудня, прибувши у Париж на відкриття Собору Паризької Богоматері після реставрації після масштабної пожежі у 2019 році.

Розмова політиків тривала 35 хвилин. Володимир Зеленський, коментуючи розмову з республіканцем, заявив, що вдячний Трампу за рішучість припинити війну в Україні.