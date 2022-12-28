Нові успіхи ЗСУ будуть нокдауном для Кремля, – політолог пояснив "мирний план" Росії

В Кремлі нахабно заявляють, що вони не збираються йти з окупованих територій України навіть за умови мирних переговорів. Однак подальші успіхи ЗСУ можуть взагалі знищити путінський режим.

Про це 24 каналу розповів історик, політичний оглядач Армен Чібухчян. За його словами, подальші успіхи та невдачі окупантів в Україні напряму впливатимуть на майбутнє путінського режиму.

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Такі заяви у Кремлі багато в чому спрямовані на російську аудиторію. Вони хочуть продемонструвати, що перебувають у домінантній позиції. Однак вже "навіть найбільш зомбований та найтупіший росіянин" розуміє, що ситуація на фронті складається недобре для окупантів.

Те, що в них продовжує працювати більш-менш налагоджено – пропаганда. Вони дають їжу для пропаганди і робитимуть це до останнього подиху. Я думаю вже не лише зомбований, але й занадто тупий росіянин зрозумів, що процес йде не так, як би їм хотілося. Паралельно наростає недовіра до влади,

– зазначив Чібухчян.

Україна може відправити російську владу у нокаут

Як наголосив Чібухчян, коли Росія на самому початку війни окупувала досить значну кількість території України, то створила для себе умовний "пояс безпеки". В разі невдач на фронті вони могли щось придумувати, змінювати цілі війни тощо.

З кожними успіхами ЗСУ цей "пояс" росіян стає все меншим. З кожною наступною звільненою територією російська влада все ближче до краху.

Кожен наступний успіх ЗСУ буде великим ударом для окупантів. Це вже не ляпас, а нокдаун. І кожен наступний успіх буде нокдауном для російського режиму. І будь-який з цих нокдаунів може перетворитися в нокаут,

– вважає Чібухчян.

Нові успіхи ЗСУ будуть нокдауном для Кремля – Чібухчян: дивіться відео

Він щиро сподівається, що вже до літа 2023 року українські війська зайдуть в Крим або Луганськ чи Донецьк. Це точно стане тим ударом, від якого росіяни відійти вже не зможуть.

Також не варто забувати, що вже у 2024 році будуть нові вибори президента США. І Джо Байдену важливо досягти конкретного результату в Україні вже у найближчі пів року. Тому, як вважає Чібухчян, США зараз надаватимуть більше військової допомоги.

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