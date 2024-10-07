Атака "Шахедами" і "Кинджалами", ЗСУ уразили ворожу нафтобазу в Криму: хронологія 957 дня війни

7 жовтня 2024, 06:35
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Автор: Юлія Муріна

Вночі 7 жовтня російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахедами". Уже вранці окупанти вдарили ракетами "Кинджал". Сили оборони уразили ворожу нафтобазу в окупованому Криму.

Про головні новини 7 жовтня, наслідки атак агресора, вибухи на окупованому півострові, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті й міжнародній арені – пише 24 Канал.

Зверніть увагу Росіяни впритул розстріляли беззбройних українських військових біля Нью-Йорка

10:19, 07 жовтня

Які наслідки атаки "Кинджалами" на Хмельниччину

В ОВА заявили, що влучань по цивільній і критичній інфраструктурі немає. Інформація щодо постраждалих не надходила. Пожеж не зафіксовано.

09:39, 07 жовтня

У Києві – пожежа, ймовірно, внаслідок падіння уламків

Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі спалахнула пожежа. Ймовірно, загоряння сталося внаслідок падіння уламків ракети.

09:33, 07 жовтня

У Запоріжжі вибухи

У Запорізькій області прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про КАБи. 

09:05, 07 жовтня

Росія атакувала Київ "Кинджалами": скільки цілей збила ППО

Ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. У столиці працювала ППО.

За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені,
– заявили в КМВА.

09:04, 07 жовтня

Атака "Шахедами" триває

Для Київської, Полтавської та Черкаської областей зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

09:02, 07 жовтня

Відбій загрози по МіГ-31К.

08:53, 07 жовтня

У Києві впали уламки "Кинджалу"

Уламки ракети "Кинджал" впали в Солом'янському та Голосіївському районах Києва. Постраждалих і руйнувань немає.

08:33, 07 жовтня

На Хмельниччині вибухи

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час тривоги. Повітряні сили попереджали про "Кинджал".

08:33, 07 жовтня

У Києві пролунала серія вибухів: летів "Кинджал"

У столиці прогриміли вибухи. Міська влада повідомила про роботу ППО. Згодом у КМВА уточнили, що окупанти запускали "Кинджал"

08:27, 07 жовтня

Тривога по всій Україні

Повітряні сили заявили, що ракетна небезпека по всій території України через МіГ-31К.

08:26, 07 жовтня

Сили оборони уразили нафтобазу у Феодосії

Генштаб ЗСУ повідомив, що сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії у Криму.

У районі об'єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються.

Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, для забезпечення потреб окупаційної армії.
 

08:07, 07 жовтня

В ISW оцінили колосальні втрати наступу Росії

В Інституті вивчення війни зазначили, що окупанти досягли обмежених тактичних успіхів на Сході, втім, зазнали значних втрат у бронетехніці.

З жовтня 2023 року окупанти просунулися в напрямку Авдіївка/Покровськ, втративши 1830 одиниць важкої техніки.

Аналітики наголосили, що Росія матиме труднощі з поповненням втрат техніки без значних змін у військовому забезпеченні та економічних умовах.

08:02, 07 жовтня

У Хмельницькій області збили "Шахед": деталі від ОВА

Вранці під час тривоги сили ППО в межах області знищили 1 ворожий БпЛА типу "Shahed".

Станом на цю годину, інформація щодо травмованих, загиблих та руйнувань не надходила. Про це заявив голова ОВА Тюрін.

07:51, 07 жовтня

Росія вдарила по Павлограду ракетою

Вночі окупанти завдали ракетного удару по Павлограду, пошкодивши підприємство та спричинивши пожежу.

На щастя, жертв і постраждалих внаслідок російського обстрілу немає.

07:30, 07 жовтня

На Хмельниччині пролунали вибухи

ЗМІ повідомляють про вибухи у Хмельницькій області. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.

07:21, 07 жовтня

Росія суттєво збільшила кількість носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі

Станом на ранок 7 жовтня в Чорному морі перебувають 4 російські кораблі – носії "Калібрів". Загальний залп – до 24 крилатих ракет.

07:15, 07 жовтня

Втрати ворога

Сили оборони ліквідували ще 1160 окупантів і 282 одиниці ворожої техніки. Росія вже втратила понад 661 тисячу бійців.

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ

07:03, 07 жовтня

Росія атакувала Київ у кілька хвиль: скільки "Шахедів" збила ППО

Вночі окупанти атакували Київ "Шахедами". Ворожі дрони заходили в декілька хвиль. Загалом запустили на столицю України близько півтора десятка ударних БпЛА. Усі дрони збила ППО.

Інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.

06:30, 07 жовтня

У Феодосії горить нафтобаза на тлі нічного нальоту на Крим

В окупованому Криму вночі пролунала серія вибухів. Пошкоджено нафтобазу у Феодосії.

Окупанти визнали удар. Пожежу видно до 25 кілометрів.

03:59, 07 жовтня

Київ і область під атакою "Шахедів": працює ППО

В ОВА наголосили, що повітряна тривога триває. В області працює ППО.
 

03:03, 07 жовтня

Росіяни прорекламували абсолютно пустий курорт у Північній Кореї

Північнокорейська туристична компанія зняла рекламний ролик з росіянами. Ймовірно, аби привернути увагу туристів з-за кордону. Втім, ролик викликав жартівливі коментарі в мережі через пусті пляжі.

02:12, 07 жовтня

Фіцо обіцяє блокувати вступ України в НАТО

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що буде блокувати вступ України в НАТО, поки буде при владі.

01:18, 07 жовтня

В окупованому Криму лунають вибухи, окупанти підняли авіацію

Жителі Криму повідомляють про вибухи. Перші чули ще близько  23:30 6 жовтня у Сакському районі.

Сигнал тривоги лунає у військових частинах Севастополя. Про це повідомляє "Кримський вітер".

Окупанти підняли винищувачі з аеродрому "Бельбек". Поширюють попередження про небезпеку для аеродромів через ймовірні атаки дронів.

00:34, 07 жовтня

Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків

У неділю, 6 жовтня, з неанонсованим візитом відвідав Україну міністр оборони Нідерландів. Рубен Брекельманс, зокрема, побував у Харкові, який щоденно потерпає від російських атак.

У соцмережах міністр поділився кадрами понівеченого обстрілами міста

Я бачив наслідки потужних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах,
– написав Брекельманс.

Також заявив, що Україна може захиститися від ворожих атак, "тримаючи Росію на більшій відстані".