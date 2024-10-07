Атака "Шахедами" і "Кинджалами", ЗСУ уразили ворожу нафтобазу в Криму: хронологія 957 дня війни

Вночі 7 жовтня російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахедами". Уже вранці окупанти вдарили ракетами "Кинджал". Сили оборони уразили ворожу нафтобазу в окупованому Криму.

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