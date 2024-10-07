Атака "Шахедами" і "Кинджалами", ЗСУ уразили ворожу нафтобазу в Криму: хронологія 957 дня війни
Вночі 7 жовтня російські загарбники вкотре атакували Україну "Шахедами". Уже вранці окупанти вдарили ракетами "Кинджал". Сили оборони уразили ворожу нафтобазу в окупованому Криму.
Про головні новини 7 жовтня, наслідки атак агресора, вибухи на окупованому півострові, нові воєнні злочини росіян, ситуацію на фронті й міжнародній арені – пише 24 Канал.
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В ОВА заявили, що влучань по цивільній і критичній інфраструктурі немає. Інформація щодо постраждалих не надходила. Пожеж не зафіксовано. Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі спалахнула пожежа. Ймовірно, загоряння сталося внаслідок падіння уламків ракети. У Запорізькій області прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про КАБи. Ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. У столиці працювала ППО. За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені, Для Київської, Полтавської та Черкаської областей зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА. Відбій загрози по МіГ-31К. Уламки ракети "Кинджал" впали в Солом'янському та Голосіївському районах Києва. Постраждалих і руйнувань немає. У Хмельницькій області пролунали вибухи під час тривоги. Повітряні сили попереджали про "Кинджал". У столиці прогриміли вибухи. Міська влада повідомила про роботу ППО. Згодом у КМВА уточнили, що окупанти запускали "Кинджал". Повітряні сили заявили, що ракетна небезпека по всій території України через МіГ-31К. Генштаб ЗСУ повідомив, що сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії у Криму. У районі об'єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються. Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, для забезпечення потреб окупаційної армії. В Інституті вивчення війни зазначили, що окупанти досягли обмежених тактичних успіхів на Сході, втім, зазнали значних втрат у бронетехніці. З жовтня 2023 року окупанти просунулися в напрямку Авдіївка/Покровськ, втративши 1830 одиниць важкої техніки. Аналітики наголосили, що Росія матиме труднощі з поповненням втрат техніки без значних змін у військовому забезпеченні та економічних умовах. Вранці під час тривоги сили ППО в межах області знищили 1 ворожий БпЛА типу "Shahed". Станом на цю годину, інформація щодо травмованих, загиблих та руйнувань не надходила. Про це заявив голова ОВА Тюрін. Вночі окупанти завдали ракетного удару по Павлограду, пошкодивши підприємство та спричинивши пожежу. На щастя, жертв і постраждалих внаслідок російського обстрілу немає. ЗМІ повідомляють про вибухи у Хмельницькій області. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони. Станом на ранок 7 жовтня в Чорному морі перебувають 4 російські кораблі – носії "Калібрів". Загальний залп – до 24 крилатих ракет. Вночі окупанти атакували Київ "Шахедами". Ворожі дрони заходили в декілька хвиль. Загалом запустили на столицю України близько півтора десятка ударних БпЛА. Усі дрони збила ППО. Інформація про руйнування чи постраждалих не надходила. В окупованому Криму вночі пролунала серія вибухів. Пошкоджено нафтобазу у Феодосії. Окупанти визнали удар. Пожежу видно до 25 кілометрів. В ОВА наголосили, що повітряна тривога триває. В області працює ППО. Північнокорейська туристична компанія зняла рекламний ролик з росіянами. Ймовірно, аби привернути увагу туристів з-за кордону. Втім, ролик викликав жартівливі коментарі в мережі через пусті пляжі. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що буде блокувати вступ України в НАТО, поки буде при владі. Жителі Криму повідомляють про вибухи. Перші чули ще близько 23:30 6 жовтня у Сакському районі. Сигнал тривоги лунає у військових частинах Севастополя. Про це повідомляє "Кримський вітер". Окупанти підняли винищувачі з аеродрому "Бельбек". Поширюють попередження про небезпеку для аеродромів через ймовірні атаки дронів. У неділю, 6 жовтня, з неанонсованим візитом відвідав Україну міністр оборони Нідерландів. Рубен Брекельманс, зокрема, побував у Харкові, який щоденно потерпає від російських атак. У соцмережах міністр поділився кадрами понівеченого обстрілами міста Я бачив наслідки потужних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах, Також заявив, що Україна може захиститися від ворожих атак, "тримаючи Росію на більшій відстані".
Які наслідки атаки "Кинджалами" на Хмельниччину
У Києві – пожежа, ймовірно, внаслідок падіння уламків
У Запоріжжі вибухи
Росія атакувала Київ "Кинджалами": скільки цілей збила ППО
– заявили в КМВА.
Атака "Шахедами" триває
У Києві впали уламки "Кинджалу"
На Хмельниччині вибухи
У Києві пролунала серія вибухів: летів "Кинджал"
Тривога по всій Україні
Сили оборони уразили нафтобазу у Феодосії
В ISW оцінили колосальні втрати наступу Росії
У Хмельницькій області збили "Шахед": деталі від ОВА
Росія вдарила по Павлограду ракетою
На Хмельниччині пролунали вибухи
Росія суттєво збільшила кількість носіїв ракет "Калібр" у Чорному морі
Втрати ворога
Росія атакувала Київ у кілька хвиль: скільки "Шахедів" збила ППО
У Феодосії горить нафтобаза на тлі нічного нальоту на Крим
Київ і область під атакою "Шахедів": працює ППО
Росіяни прорекламували абсолютно пустий курорт у Північній Кореї
Фіцо обіцяє блокувати вступ України в НАТО
В окупованому Криму лунають вибухи, окупанти підняли авіацію
Міністр оборони Нідерландів відвідав Харків
– написав Брекельманс.
В ОВА заявили, що влучань по цивільній і критичній інфраструктурі немає. Інформація щодо постраждалих не надходила. Пожеж не зафіксовано.
Віталій Кличко повідомив, що в Солом'янському районі спалахнула пожежа. Ймовірно, загоряння сталося внаслідок падіння уламків ракети.
У Запорізькій області прогриміли вибухи. Повітряні сили попереджали про КАБи.
Ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. У столиці працювала ППО.
За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені,
Для Київської, Полтавської та Черкаської областей зберігається загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Відбій загрози по МіГ-31К.
Уламки ракети "Кинджал" впали в Солом'янському та Голосіївському районах Києва. Постраждалих і руйнувань немає.
У Хмельницькій області пролунали вибухи під час тривоги. Повітряні сили попереджали про "Кинджал".
У столиці прогриміли вибухи. Міська влада повідомила про роботу ППО. Згодом у КМВА уточнили, що окупанти запускали "Кинджал".
Повітряні сили заявили, що ракетна небезпека по всій території України через МіГ-31К.
Генштаб ЗСУ повідомив, що сьогодні вночі завдано успішного удару по морському нафтовому терміналу противника, що в тимчасово окупованій Феодосії у Криму.
У районі об'єкта зафіксовано займання. Наслідки ураження уточнюються.
Феодосійський термінал найбільший у Криму за обсягами перевалки нафтопродуктів, які використовувалися, зокрема, для забезпечення потреб окупаційної армії.
В Інституті вивчення війни зазначили, що окупанти досягли обмежених тактичних успіхів на Сході, втім, зазнали значних втрат у бронетехніці.
З жовтня 2023 року окупанти просунулися в напрямку Авдіївка/Покровськ, втративши 1830 одиниць важкої техніки.
Аналітики наголосили, що Росія матиме труднощі з поповненням втрат техніки без значних змін у військовому забезпеченні та економічних умовах.
Вранці під час тривоги сили ППО в межах області знищили 1 ворожий БпЛА типу "Shahed".
Станом на цю годину, інформація щодо травмованих, загиблих та руйнувань не надходила. Про це заявив голова ОВА Тюрін.
Вночі окупанти завдали ракетного удару по Павлограду, пошкодивши підприємство та спричинивши пожежу.
На щастя, жертв і постраждалих внаслідок російського обстрілу немає.
ЗМІ повідомляють про вибухи у Хмельницькій області. Повітряні сили попереджали про ворожі дрони.
Станом на ранок 7 жовтня в Чорному морі перебувають 4 російські кораблі – носії "Калібрів". Загальний залп – до 24 крилатих ракет.
Вночі окупанти атакували Київ "Шахедами". Ворожі дрони заходили в декілька хвиль. Загалом запустили на столицю України близько півтора десятка ударних БпЛА. Усі дрони збила ППО.
Інформація про руйнування чи постраждалих не надходила.
В окупованому Криму вночі пролунала серія вибухів. Пошкоджено нафтобазу у Феодосії.
Окупанти визнали удар. Пожежу видно до 25 кілометрів.
В ОВА наголосили, що повітряна тривога триває. В області працює ППО.
Північнокорейська туристична компанія зняла рекламний ролик з росіянами. Ймовірно, аби привернути увагу туристів з-за кордону. Втім, ролик викликав жартівливі коментарі в мережі через пусті пляжі.
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пообіцяв, що буде блокувати вступ України в НАТО, поки буде при владі.
Жителі Криму повідомляють про вибухи. Перші чули ще близько 23:30 6 жовтня у Сакському районі.
Сигнал тривоги лунає у військових частинах Севастополя. Про це повідомляє "Кримський вітер".
Окупанти підняли винищувачі з аеродрому "Бельбек". Поширюють попередження про небезпеку для аеродромів через ймовірні атаки дронів.
У неділю, 6 жовтня, з неанонсованим візитом відвідав Україну міністр оборони Нідерландів. Рубен Брекельманс, зокрема, побував у Харкові, який щоденно потерпає від російських атак.
У соцмережах міністр поділився кадрами понівеченого обстрілами міста
Я бачив наслідки потужних російських бомбардувань. Зруйновані квартири. Дефіцит електроенергії. Діти ходять до школи в бункерах,
Також заявив, що Україна може захиститися від ворожих атак, "тримаючи Росію на більшій відстані".