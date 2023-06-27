Коли почнуться прориви ЗСУ – росіяни зроблять те ж, що й ПВК "Вагнера": огляд фронту від Світана
Найманці Пригожина пішли з фронту, їхньої відсутності там ніхто загалом і не відчув. Ймовірно, що з них візьмуть приклад й інші російські окупанти – особливо, коли будуть прориви Збройних Сил України.
Про це в щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він зауважив, що вагнерівці займали нішу в 1% від усього складу російських військ в Україні.
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Відсутність вагнерівців на фронті не відчутна
Світан зазначив, що ПВК "Вагнера" почала йти з лінії фронту ще у травні. До того ж лінія фронту простягається на більш ніж тисячу кілометрів. А найманці Пригожина йшли від Попасної до Бахмута – тобто близько 30 кілометрів – упродовж року. І йдеться про ширину фронту лише в 10 кілометрів.
Тому, за його словами, з 10 травня впродовж місяця вагнерівці виходили з Бахмута, а замість них туди заходили російські лінійні частини.
Вони пішли всього з 10-кілометрової ширини фронту, й ніхто цього навіть не помітив, якщо чесно, – ні росіяни, ні ми,
– зауважив полковник запасу ЗСУ.
Тому, додав Світан, наявність чи відсутність вагнерівців на лінії фронту не була відчутна. Адже найманці Пригожина займали нішу в 1% від усього складу російських військ в Україні.
Оперативне зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео
Пригожин показав армії Росії цікаву річ
Полковник запасу ЗСУ зауважив, що у росіян стратегічних резервів є близько 100 тисяч осіб. Тому 10% цих резервів окупанти витратили, щоб замінити вагнерівців. Тож для лінії фронту нічого не міняє те, є вагнерівці чи немає.
Але, звернув увагу він, для всієї російської армії Пригожин показав цікаву річ: якщо ті хочуть піти з фронту, хай розвертаються і йдуть у бік Москви – нічого їм за те не буде. Цілком ймовірно, хтось таки скористається "віддушиною", яку показала ПВК "Вагнера".
Особливо це буде зрозуміло, коли почнуться вже наші прориви – і росіяни просто зроблять те ж саме, що й "Вагнер",
– наголосив Світан.
Ситуація в районі Бахмута / Скриншот Deep State
Яка зараз ситуація на фронті: головне
- Українські військові продовжують успішно просуватись на Півдні та Сході. Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.
- Під Бахмутом, який росіяни намагалися захопити не один місяць поспіль, ініціатива перебуває в руках захисників України. Ба більше, як розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, сьогодні Сили оборони поблизу східного міста продовжують чинити тиск на росіян та вибивати їх на північному та південному флангах.
- Британська розвідка проаналізувала, який вплив на фронт матиме те, що Сили оборони звільнили частину території, що була окупована росіянами ще з 2014 року. Українські повітряно-десантні війська, зокрема, досягли прогресу на Схід від села Красногорівка поблизу Донецька.