"Сліпа артилерія" й ускладнене просування: у ЗСУ розповіли про ситуацію на гарячих напрямках

Погодні умови на фронті корегують плани росіян. Зокрема, на Лимано-Куп'янському напрямку ворог значно зменшив використання дронів та кількість атак.

Водночас у росіян досі є чимало техніки та озброєння, яке використовують проти ЗСУ. Про це 24 Каналу повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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Погодні умови диктують правила на полі бою

На Лимано-Куп'янському напрямку останніми днями кількість ворожих атак зменшилась через складні погодні умови – падає дощ, який одразу замерзає при мінусовій температурі.

За минулу добу 9 грудня українські захисники відбили там 7 атак, адже як дрони противника, так і наші дрони – ще не встигають піднятися, як уже обмерзають.

Дещо "сліпою" була й артилерія, відповідно складним було пересування – дуже слизько. Ці бойові дії відбувалися поблизу Синьківки та Новоселівського. Окупанти також не залишають своїх намірів щодо Куп'янська,

– розповів Володимир Фітьо.

Для того, аби захопити Куп'янськ, росіянам потрібно вийти на Синьківку, аби зробити плацдарм для подальшого наступу.

"Наші захисники мужньо зменшують популяцію росіян на українській території. 109 окупантів поїдуть додому в пакетах та пораненими. Знищено було й 17 одиниць військової техніки, серед яких є танк і БМП. Техніку ворог береже більше, ніж власну піхоту", – зауважив Фітьо.

Ворог використав по українських позиціях 3 дрони-камікадзе, кількість є невеликою через згадані погодні умови. При цьому окупанти здійснили 399 артилерійських обстрілів.

Що відбувається в районі Бахмута

Водночас на Бахмутському напрямку бойові дії були активнішими, ніж на Лимансько-Куп'янському. Сили оборони відбили 14 ворожих атак: в районі Богданівки, Кліщіївки, Іванівського.

Тут, у зв'язку з трохи кращими умовами, використали 31 дрон-камікадзе по українських позиціях. Завжди така ситуація, що на Бахмутському напрямку більше дронів, а на Лимансько-Куп'янському – більше ворожої авіації, якщо дозволяє погода,

– зазначив Фітьо.

Варто відзначити, що така кількість використаних БпЛА є дуже великою. Якщо оператори дронів у ЗСУ одразу націлені на результат, то окупанти мають інше бачення. Через наявність величезних ресурсів вони навчаються безпосередньо на полі бою.

"Окупанти 389 разів здійснили артилерійські обстріли українських позицій. Така кількість є фактично однаковою з Лимансько-Куп'янським напрямком. Це може свідчити про достатню кількість снарядів, а також відсутність суттєвих проблем із логістикою", – додав Фітьо.

З усім тим противник зазнав втрат – 173 військовослужбовців та 19 одиниць військової техніки, з них 3 бойові машини десанту другої серії.

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