У Херсоні та Миколаєві проблеми зі світлом, ППО збила ворожі "Шахеди": хронологія 966 дня війни

В Україні 16 жовтня триває 966 день повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Ворог знову атакує низку областей нашої держави з повітря, а також намагається штурмувати позиції захисників на фронті.

Що відбувалося впродовж чергового нового дня війни, які були головні події 966 доби спротиву проти росіян – читайте у хронології 24 Каналу.

До теми Майже 1500 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога 16 жовтня