У Херсоні та Миколаєві проблеми зі світлом, ППО збила ворожі "Шахеди": хронологія 966 дня війни
В Україні 16 жовтня триває 966 день повномасштабної війни, яку розпочала Росія. Ворог знову атакує низку областей нашої держави з повітря, а також намагається штурмувати позиції захисників на фронті.
Що відбувалося впродовж чергового нового дня війни, які були головні події 966 доби спротиву проти росіян – читайте у хронології 24 Каналу.
До теми Майже 1500 окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога 16 жовтня
Маємо аварійну ситуацію у високовольтних мережах. Наразі знеструмлені місто Миколаїв та значна частина Миколаївської області (всього близько 272 тисяч споживачів), Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, причиною знеструмлення не був російський обстріл. За його словами, аварію можуть усунути за кілька годин. У ДСНС розповіли, що на Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок Будівля частково зруйнована. Рятувальники оперативно загасили пожежу, Водночас на щастя, обійшлось без травмованих та загиблих. Росія намагалась атакувати Київ, проте всі повітряні цілі знищили на підступах до міста. У Центрі національного спротиву розповіли, що росіяни продовжують легітимізувати свою агресію та не полишають спроб переписати історію. Нині загарбники виступили з новою абсурдною ідеєю – перейменувати окуповані території. Так, так званий "глава Криму" Сєргєй Аксьонов пропонує замінити термін "нові регіони" на "історичні", стверджуючи, що ці землі нібито завжди належали Росії. За його словами, це території Російської імперії та СРСР, тому їх не можна називати "новими". У Центрі нацспротиву наголосили, що така риторика кремлівських пропагандистів є черговою спробою виправдати анексію українських земель і стерти українську історичну та культурну спадщину. Експерти наголосили, що не раз публікували матеріали та проводили дослідження, присвячені інформаційно-пропагандистським кампаніям, які ворог здійснює на тимчасово окупованих територіях України. Речник ОУВ "Таврія" Владислав Волошин пояснив, що ситуація на всьому Південному напрямку доволі непроста. Водночас там немає такої кількості бойових зіткнень, як на деяких інших напрямках. Однією з найгарячіших ділянок на лінії бойового зіткнення є напрямок від Приютного до Великої Новосілки, а також ділянка поблизу Оріхова та Гуляйполя. Окремо я хотів би виділити Херсонський напрямок. У гирлі Дніпра ворог намагається взяти під контроль острови та постійно веде обстріли та завдає ударів по Херсону та прибережних населених пунктах, Після того, як росіяни мали певні успіхи в напрямку Вугледара, вони проводять перегрупування та здійснюватимуть штурмові дії на інших напрямках. Зокрема, зараз ворог почав штурми на напрямку Приютне – Велика Новосілка. Крім того, за словами Волошина, ворог перекидає особовий склад штурмових груп на передові позиції та готується до ведення штурмових дій поблизу Роботиного. Також перекидає особовий склад на свої передові позиції в гирлі Дніпра, на Херсонському напрямку. Є така інформація, що, ймовірно, він і там почне активізацію своїх штурмових дій, При цьому Волошин наголосив, що наразі не йдеться про суттєве нарощення сил ворога на Півдні шляхом залучення резервів. Зараз росіяни формують штурмові підрозділи з живої сили вже наявних у з'єднань. У ніч проти 16 жовтня у Львові спалахнула масштабна пожежа. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що загоряння сталося близько 02:00. Вогонь швидко поширився й охопив величезну площу. Зранку у Львівській міській раді повідомили, що пожежа спалахнула у складських приміщеннях на території автобусного заводу. Загоряння сталося на пилорамі, однак причини поки що невідомі. Вогонь охопив площу у близько 1500 квадратних метрів. Як повідомили у ДСНС, пожежу ліквідували за кілька годин. Боролися з вогнем 88 рятувальників на 17 пожежних машинах. На щастя, постраждалих унаслідок масштабної пожежі немає. Кореспондентка 24 Каналу також повідомляє про проблеми зі світлом у Миколаєві. Там знеструмлення пов'язане із ремонтними роботами за певними адресами. Начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко розповів, що 16 жовтня у Херсоні зникла електрика. Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються, Він закликав місцевих стежити за оновленнями інформації, адже про всі зміни повідомлять. Олександр Прокудні написав, що росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в області за добу: Очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода розповів, що під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки, Він також наголосив, що завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС та Нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих внаслідок інциденту немає. Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що окупанти спробували захопити наші позиції поблизу Греківки, Макіївки, Балки Журавки. Атакували росіяни, маючи підтримку штурмової авіації. Українські оборонці зупинили усі ці намагання ворога. Загарбники не припиняють бити по прифронтових населених пунктах. Вчора поцілили по району Балки Журавки. Обстріляли місцевість з артилерії та безпілотників, Окрім того, він зазначив, що у навчальних закладах на захоплених територіях Луганщини дітям роздають буклети із правилами, яких необхідно дотримуватися під час спілкування з військовими російської армії. "Зокрема, вчителі в Айдарі наголошували для учнів та їхніх батьків, що правильне спілкування – ключ до безпеки дитини. Наголошують, що у будь-якому випадку озброєні росіяни не понесуть покарання за власні протиправні дії", – пише начальник Луганської ОВА. У Луганську, за словами Лисогора, окупаційна влада дискутує з приводу перегляду тарифів на перевезення пасажирів в межах міста. Однак рішення, яке влаштує усіх, в них немає. Чинний тариф у 20 рублів є економічно необґрунтованим і застарілим. Перевезення однієї особи коштує втричі дорожче. Про ймовірний прибуток мова вже не йде. Підрахунки проведені із врахуванням ціни на "дешеве російське пальне", на яке всі очікували 10 років. Місцеві колаборанти не можуть дійти згоди – значно збільшувати бюджетну дотацію перевізнику чи покласти ці витрати на населення та викликати обурення? У звіті ISW наводиться інформація від військовослужбовця мобільного підрозділу протиповітряної оборони Збройних Сил України. Військовий підкреслив, що російські безпілотники "Шахед" спочатку характеризувалися низькою швидкістю, обмеженою маневровістю і здатністю літати на малих висотах. Однак, за його словами, нещодавня модернізація компонентів російських безпілотників покращила їхні характеристики, що дозволило дронам літати швидше та на більших висотах. Як повідомляє захисник, у відповідь на ці досягнення українські мобільні вогневі групи також вдосконалили своє обладнання і тактику, успішно протидіючи ворожим БпЛА. У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога у війні: Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, автобус та приватні автомобілі, – написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Через російську агресію 6 людей зазнали поранень. Сергій Попко розповів, що після одноденної перерви вперше за майже 50 днів, російські війська знову поновили терор ударними БпЛА по цивільних містах України. Зокрема, ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами і Київ. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці! Начальник КМВА зазначив, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих у столиці – не надходила. Усі дані оперативного зведення оновлюють та уточнюють. Водночас Сергій Попко наголосив, що станом на 07:28 в Київській області ще фіксуються російські дрони. Там ведуть бойову роботу ППО по їхньому знищенню. "Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і у столиці буде оголошена повітряна тривога. Тому прошу киян та гостей міста дослухатися до сигналів оповіщення, та, у разі небезпеки, користуватися захисними спорудами", – зазначив начальник КМВА. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що 15 жовтня ввечері ворог продовжив атаки по Нікопольському району. Окупанти запустили дрон-камікадзе по одному з сіл Покровської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих, В інших громадах області ніч минула без обстрілів. У Київській області поблизу столиці працює ППО. У Східницькій селищній раді розповіли, що Іван Герб'як загинув 13 жовтня, захищаючи рідну землю від російських загарбників, на Покровському напрямку Донецької області. Військовий був родом із села Свидник, йому виповнилося лише 26 років. До повномасштабної війни Іван працював за кордоном. Але після вторгнення Росії він залишив усі свої плани та мрії й став на захист України, У Східницькій селищній раді переконані, що ім'я військового буде навіки вписане в історію нашого народу, як ім'я Героя, який віддав своє життя за Батьківщину. Там також висловили щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна і запевнили, що розділяють біль та схиляють голову в глибокій скорботі. У ВМС ЗСУ повідомили, що в акваторіях морів перебуває така кількість російських суден: Окрім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: У Вінницькій області працює ППО. Відповідно до даних аналітиків DeepState, окупанти просунулися у кількох населених пунктах, ще один їм вдалося окупувати. Ворог окупував Острівське, а також просунувся біля Левадного, Цукуриного та в Торецьку, Речниця оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, сказала, що у Торецьку фактично не залишилося "цілих" будинків, а деякі квартали просто знищено. Там, де вже неможливо знайти укриття і неможливо закріпитися, де позиції фактично стерті FPV-дронами, нам доводиться переміщатися на інші позиції. І таким чином ворог закріплюється, але просто приходить на випалену землю, де вже нічого немає та таким чином намагається видавити наші сили, За її словами, росіяни обрали надзвичайно ефективну тактику, обстрілюючи місто не вибірково, а вражаючи будівлі, зокрема, великої шкоди завдає використання ворогом авіації по міській забудові. Таким чином, як каже речниця, у Торецьку уже неможливо утримувати позиції. Крім вищезгаданого, страждають і цивільні. У Міноборони України повідомили, що з початку 2024 року й до 1 жовтня знищили 10 373 артилерійські системи російської армії. Загальна вартість знищеного озброєння оцінюється у щонайменше 8 мільярдів доларів. Як зауважило українське оборонне відомство, 1 артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Таким чином за 9 місяців року, що триває, Сили оборони знищили, умовно, 144 ворожі артилерійські бригади. За даними Генштабу ЗСУ, найбільше техніки вищезгаданого виду російські загарбники втратили нещодавно, 22 вересня. Тоді Силам оборони вдалося перетворити на брухт щонайменше 81 ворожу артилерійську систему. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що процес проведення тематичних конференцій на основі кожного з пунктів Формули миру завершиться цього місяця. Результатом кожної із цих конференцій є спільне комюніке з принципами та запропонованими рішеннями. Найголовніше в комюніке – це конкретні кроки, дії, які потрібні для реалізації пунктів Формули миру. І вони будуть об'єднані в спільному документі, який ми будемо готові презентувати на початку листопада, Загалом від початку цієї доби відбулося 164 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках:
В обленерго пояснили причину проблем зі світлом у Миколаєві
– йдеться в повідомленні обленерго.
На Київщині уламки "Шахеда" впали на житловий будинок
– мовиться в повідомленні.
Росіяни планують перейменувати окуповані території
Чи є загроза наступу росіян на Півдні
– сказав Владислав Волошин.
– додав речник.
У Львові спалахнула масштабна пожежа на автобусному заводі
У Львові спалахнула масштабна пожежа вночі 16 жовтня / Фото Львівської міської ради
Пожежу у Львові приборкували кілька годин / Фото Львівської міської ради
Проблеми зі світлом є й в Миколаєві
У Херсоні зникло світло
– написав він.
Ситуація на Харківщині станом на 16 жовтня
У Тернопільській області виникла пожежа після атаки "Шахедами"
Ліквідація наслідків атаки у Тернопільській області / Фото ДСНС
– написав очільник ОВА.
У Тернопільській області виникла пожежа після атаки "Шахедами" / Фото ДСНС
Що відбувається у Луганській області
– написав Лисогор.
Росія модернізувала свій ударний дрон "Шахед", – ISW
Які втрати ворога у війні станом на 16 жовтня
Які наслідки ворожих обстрілів у Херсонській області
У КМВА розповіли про наслідки атаки "Шахедами" у Києві
– написав генерал.
Яка безпекова ситуація у Дніпропетровській області
– написав він.
На війні загинув Іван Герб'як з Львівської області
– мовиться у повідомленні.
Іван Герб'як загинув на фронті 13 жовтня / Фото з фейсбуку Східницької селищної ради
Скільки ворожих ракетоносіїв у морях
Аналітики DeepState зафіксували окупацію Острівського і просунення ворога у кількох населених пунктах
– йдеться у повідомленні.
Яка ситуація у Торецьку зараз
– розповіла Бобовнікова.
З початку 2024 року ЗСУ знищили понад 10 тисяч артсистем Росії
Коли Україна зможе презентувати мирний план
– розповів він.
У Генштабі розповіли ситуацію на фронті
Маємо аварійну ситуацію у високовольтних мережах. Наразі знеструмлені місто Миколаїв та значна частина Миколаївської області (всього близько 272 тисяч споживачів),
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, причиною знеструмлення не був російський обстріл. За його словами, аварію можуть усунути за кілька годин.
У ДСНС розповіли, що на Київщині внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника загорівся приватний житловий будинок
Будівля частково зруйнована. Рятувальники оперативно загасили пожежу,
Водночас на щастя, обійшлось без травмованих та загиблих. Росія намагалась атакувати Київ, проте всі повітряні цілі знищили на підступах до міста.
У Центрі національного спротиву розповіли, що росіяни продовжують легітимізувати свою агресію та не полишають спроб переписати історію. Нині загарбники виступили з новою абсурдною ідеєю – перейменувати окуповані території.
Так, так званий "глава Криму" Сєргєй Аксьонов пропонує замінити термін "нові регіони" на "історичні", стверджуючи, що ці землі нібито завжди належали Росії. За його словами, це території Російської імперії та СРСР, тому їх не можна називати "новими".
У Центрі нацспротиву наголосили, що така риторика кремлівських пропагандистів є черговою спробою виправдати анексію українських земель і стерти українську історичну та культурну спадщину. Експерти наголосили, що не раз публікували матеріали та проводили дослідження, присвячені інформаційно-пропагандистським кампаніям, які ворог здійснює на тимчасово окупованих територіях України.
Речник ОУВ "Таврія" Владислав Волошин пояснив, що ситуація на всьому Південному напрямку доволі непроста. Водночас там немає такої кількості бойових зіткнень, як на деяких інших напрямках.
Однією з найгарячіших ділянок на лінії бойового зіткнення є напрямок від Приютного до Великої Новосілки, а також ділянка поблизу Оріхова та Гуляйполя.
Окремо я хотів би виділити Херсонський напрямок. У гирлі Дніпра ворог намагається взяти під контроль острови та постійно веде обстріли та завдає ударів по Херсону та прибережних населених пунктах,
Після того, як росіяни мали певні успіхи в напрямку Вугледара, вони проводять перегрупування та здійснюватимуть штурмові дії на інших напрямках. Зокрема, зараз ворог почав штурми на напрямку Приютне – Велика Новосілка.
Крім того, за словами Волошина, ворог перекидає особовий склад штурмових груп на передові позиції та готується до ведення штурмових дій поблизу Роботиного.
Також перекидає особовий склад на свої передові позиції в гирлі Дніпра, на Херсонському напрямку. Є така інформація, що, ймовірно, він і там почне активізацію своїх штурмових дій,
При цьому Волошин наголосив, що наразі не йдеться про суттєве нарощення сил ворога на Півдні шляхом залучення резервів. Зараз росіяни формують штурмові підрозділи з живої сили вже наявних у з'єднань.
У ніч проти 16 жовтня у Львові спалахнула масштабна пожежа. Місцеві телеграм-канали повідомляли, що загоряння сталося близько 02:00. Вогонь швидко поширився й охопив величезну площу.
Зранку у Львівській міській раді повідомили, що пожежа спалахнула у складських приміщеннях на території автобусного заводу. Загоряння сталося на пилорамі, однак причини поки що невідомі.
Вогонь охопив площу у близько 1500 квадратних метрів. Як повідомили у ДСНС, пожежу ліквідували за кілька годин. Боролися з вогнем 88 рятувальників на 17 пожежних машинах.
На щастя, постраждалих унаслідок масштабної пожежі немає.
Кореспондентка 24 Каналу також повідомляє про проблеми зі світлом у Миколаєві. Там знеструмлення пов'язане із ремонтними роботами за певними адресами.
Начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко розповів, що 16 жовтня у Херсоні зникла електрика.
Попередньо, знеструмлене все місто. Причини з’ясовуються,
Він закликав місцевих стежити за оновленнями інформації, адже про всі зміни повідомлять. Олександр Прокудні написав, що росіяни поцілили в об'єкт інфраструктури.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію в області за добу:
Очільник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода розповів, що під час нічної атаки ворог завдав удару по одному з промислових об'єктів на території Тернопільської області, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.
Для оперативної ліквідації наслідків були залучені 45 рятувальників на 12 одиницях спеціальної техніки та 12 поліцейських на 4 одиницях спеціальної техніки,
Він також наголосив, що завдяки злагодженим і професійним діям співробітників ДСНС та Нацполіції, пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Загиблих та травмованих внаслідок інциденту немає.
Очільник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що окупанти спробували захопити наші позиції поблизу Греківки, Макіївки, Балки Журавки. Атакували росіяни, маючи підтримку штурмової авіації.
Українські оборонці зупинили усі ці намагання ворога. Загарбники не припиняють бити по прифронтових населених пунктах. Вчора поцілили по району Балки Журавки. Обстріляли місцевість з артилерії та безпілотників,
Окрім того, він зазначив, що у навчальних закладах на захоплених територіях Луганщини дітям роздають буклети із правилами, яких необхідно дотримуватися під час спілкування з військовими російської армії.
"Зокрема, вчителі в Айдарі наголошували для учнів та їхніх батьків, що правильне спілкування – ключ до безпеки дитини. Наголошують, що у будь-якому випадку озброєні росіяни не понесуть покарання за власні протиправні дії", – пише начальник Луганської ОВА.
У Луганську, за словами Лисогора, окупаційна влада дискутує з приводу перегляду тарифів на перевезення пасажирів в межах міста. Однак рішення, яке влаштує усіх, в них немає. Чинний тариф у 20 рублів є економічно необґрунтованим і застарілим. Перевезення однієї особи коштує втричі дорожче. Про ймовірний прибуток мова вже не йде.
Підрахунки проведені із врахуванням ціни на "дешеве російське пальне", на яке всі очікували 10 років. Місцеві колаборанти не можуть дійти згоди – значно збільшувати бюджетну дотацію перевізнику чи покласти ці витрати на населення та викликати обурення?
У звіті ISW наводиться інформація від військовослужбовця мобільного підрозділу протиповітряної оборони Збройних Сил України.
Військовий підкреслив, що російські безпілотники "Шахед" спочатку характеризувалися низькою швидкістю, обмеженою маневровістю і здатністю літати на малих висотах. Однак, за його словами, нещодавня модернізація компонентів російських безпілотників покращила їхні характеристики, що дозволило дронам літати швидше та на більших висотах.
Як повідомляє захисник, у відповідь на ці досягнення українські мобільні вогневі групи також вдосконалили своє обладнання і тактику, успішно протидіючи ворожим БпЛА.
У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога у війні:
Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди, гараж, автобус та приватні автомобілі, – написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Через російську агресію 6 людей зазнали поранень.
Сергій Попко розповів, що після одноденної перерви вперше за майже 50 днів, російські війська знову поновили терор ударними БпЛА по цивільних містах України. Зокрема, ворог намагався атакувати безпілотними літальними апаратами і Київ.
Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. Усі ворожі БпЛА, які загрожували Києву, було знешкоджено на підступах до столиці!
Начальник КМВА зазначив, що інформація щодо руйнувань чи постраждалих у столиці – не надходила. Усі дані оперативного зведення оновлюють та уточнюють.
Водночас Сергій Попко наголосив, що станом на 07:28 в Київській області ще фіксуються російські дрони. Там ведуть бойову роботу ППО по їхньому знищенню.
"Але не виключено, що ворожі безпілотники можуть спрямувати вектор руху на Київ і у столиці буде оголошена повітряна тривога. Тому прошу киян та гостей міста дослухатися до сигналів оповіщення, та, у разі небезпеки, користуватися захисними спорудами", – зазначив начальник КМВА.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що 15 жовтня ввечері ворог продовжив атаки по Нікопольському району.
Окупанти запустили дрон-камікадзе по одному з сіл Покровської громади. На щастя, обійшлося без постраждалих,
В інших громадах області ніч минула без обстрілів.
У Київській області поблизу столиці працює ППО.
У Східницькій селищній раді розповіли, що Іван Герб'як загинув 13 жовтня, захищаючи рідну землю від російських загарбників, на Покровському напрямку Донецької області. Військовий був родом із села Свидник, йому виповнилося лише 26 років.
До повномасштабної війни Іван працював за кордоном. Але після вторгнення Росії він залишив усі свої плани та мрії й став на захист України,
У Східницькій селищній раді переконані, що ім'я військового буде навіки вписане в історію нашого народу, як ім'я Героя, який віддав своє життя за Батьківщину.
Там також висловили щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна і запевнили, що розділяють біль та схиляють голову в глибокій скорботі.
У ВМС ЗСУ повідомили, що в акваторіях морів перебуває така кількість російських суден:
Окрім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
У Вінницькій області працює ППО.
Відповідно до даних аналітиків DeepState, окупанти просунулися у кількох населених пунктах, ще один їм вдалося окупувати.
Ворог окупував Острівське, а також просунувся біля Левадного, Цукуриного та в Торецьку,
Речниця оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, сказала, що у Торецьку фактично не залишилося "цілих" будинків, а деякі квартали просто знищено.
Там, де вже неможливо знайти укриття і неможливо закріпитися, де позиції фактично стерті FPV-дронами, нам доводиться переміщатися на інші позиції. І таким чином ворог закріплюється, але просто приходить на випалену землю, де вже нічого немає та таким чином намагається видавити наші сили,
За її словами, росіяни обрали надзвичайно ефективну тактику, обстрілюючи місто не вибірково, а вражаючи будівлі, зокрема, великої шкоди завдає використання ворогом авіації по міській забудові. Таким чином, як каже речниця, у Торецьку уже неможливо утримувати позиції. Крім вищезгаданого, страждають і цивільні.
У Міноборони України повідомили, що з початку 2024 року й до 1 жовтня знищили 10 373 артилерійські системи російської армії. Загальна вартість знищеного озброєння оцінюється у щонайменше 8 мільярдів доларів.
Як зауважило українське оборонне відомство, 1 артилерійський дивізіон – це 18 артилерійських стволів, артбригада – 72 артустановки. Таким чином за 9 місяців року, що триває, Сили оборони знищили, умовно, 144 ворожі артилерійські бригади.
За даними Генштабу ЗСУ, найбільше техніки вищезгаданого виду російські загарбники втратили нещодавно, 22 вересня. Тоді Силам оборони вдалося перетворити на брухт щонайменше 81 ворожу артилерійську систему.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що процес проведення тематичних конференцій на основі кожного з пунктів Формули миру завершиться цього місяця.
Результатом кожної із цих конференцій є спільне комюніке з принципами та запропонованими рішеннями. Найголовніше в комюніке – це конкретні кроки, дії, які потрібні для реалізації пунктів Формули миру. І вони будуть об'єднані в спільному документі, який ми будемо готові презентувати на початку листопада,
Загалом від початку цієї доби відбулося 164 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках: