Три генерали ЗСУ готові завдати поразки ворогу, росіяни в істериці: огляд фронту від Світана

У Росії вирішили оголосити в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та ще декількох українських командувачів. Річ у тім, що окупанти усвідомлюють, що ці генерали готові завдати їм поразки вже найближчим часом.

Про це у щоденному оперативному зведенні для 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіяни зараз в істериці вигадують різні лякалки щодо українських командувачів.

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Навіщо Росія оголосила в розшук Залужного

Світан зазначив, що оголошенням у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного росіяни самі ж підтвердили, що з ним усе гаразд. Адже раніше ворог поширював фейкову інформацію про його поранення. Тепер же їм потрібно знайти Залужного.

Крім нього, росіяни оголосили в розшук командувача Сухопутних військ Олександра Сирського та командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва.

Може, нагородити хочуть,

– зіронізував полковник запасу ЗСУ.

Адже, за його словами, різне буває. Наприклад, за знищення ПВК "Вагнера" треба буде когось нагородити. І ці три українські генерали, яких цілком можна нагороджувати.

Свого часу, додав Світан, Наєв починав знищувати найманців Пригожина, потім продовжив Сирський. А керував усім цим уже Залужний.

Оперативне зведення від Романа Світана: дивіться відео

Росіяни в істериці перед наступом ЗСУ

Полковник запасу ЗСУ заявив, що росіяни чудово розуміють, що ті дії, які вже відбулися під командуванням цих трьох генералів, призвели до того, що попереду поразка російської армії.

До того ж, наголосив він, до цього залишаються буквально дні. Адже від верховного головнокомандувача була інформація про ухвалення рішення на рух наших військ. Це підтверджували Залужний і Сирський, а також підключився Наєв.

Тобто генерали готові завдати поразки найближчим часом російській армії,

– наголосив Світан.

Тому, ймовірно, росіяни зараз бісяться в істериці, вигадуючи різні лякалки – аж до розшуку українських командувачів.

Війна в Україні: останні новини

Нещодавно головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний поширив у мережі видовищний ролик із молитвою за визволення України від російських окупантів. Він наголосив, що прийшов час повертати своє.

Російські військові продовжують зосереджувати основні зусилля на Сході України. Противник прагне повністю окупувати Луганську та Донецьку області. Крім того, окупанти спробували прорвати кордон України в Харківській області.

На Бахмутському напрямку ворог від інтенсивних наступальних дій перейшов до здійснення масованих артилерійських та авіаційних обстрілів. У Міноборони розповіли, що декілька останніх днів просування ЗСУ на Бахмутському напрямку немає, вони перейшли до виконання інших завдань.