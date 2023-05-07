Росіяни спробували наступати біля Куп'янська, важкі бої в Бахмуті: карта боїв за 7 травня

Російські військові минулої доби спробували провести наступ біля Куп'янська в Харківській області. Противник також зосереджує сили довкола Бахмута та інших міст у Донецькій області.

Російські військові продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За міста Бахмут та Мар'їнка ведуться важкі бої.

Дивіться також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

У цілому протягом минулої доби ворог здійснив близько 50 атак.

Окупанти наступали біля Синьківки та Білогорівки

противник вів безрезультатні наступальні дії біля Синьківки. Ворог обстріляв чимало населених пунктів у Харківській області.

Росіяни наступали біля Синьківки: карта бойових дій

противник вів наступальні дії у напрямку Білогорівки та Спірного, успіху не мав. Під артилерійським обстрілом опинилися міста і села Луганської та Донецької областей.

Окупанти наступали біля Білогорівки: карта бойових дій

Де найгарячіша ситуація на фронті

ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. Поряд з цим, протягом минулої доби противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямках Богданівки, Іванівського, Предтечиного та Нью-Йорка. Від ворожих обстрілів постраждали міста та села Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

підрозділи Сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар'їнка. Водночас росіяни обстріляли Георгіївку та Побєду в Донецькій області.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку

Росіяни не наступали під Авдіївкою

минулої доби противник наступальних дій не проводив. Ворог обстріляв Бердичі, Авдіївку, Сєверне, Карлівку, Нетайлове та Первомайське на Донеччині.

Карта бойових дій довкола Авдіївки

ворожих наступальних дій не фіксувалося. Окупанти обстріляли Водяне, Вугледар, Пречистівку та Золоту Ниву Донецької області.противник продовжує оборонятися. Ворог обстріляв міста та села Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Карта бойових дій на Півдні

Сили оборони вдарили по окупантах

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Протягом минулої доби наші захисники знищили 7 ударних та 8 розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено. На полігонах Білорусі триває підготовка підрозділів територіальної оборони противника.протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей.