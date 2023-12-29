Стратегічно 2023 рік був успішним: нардеп назвав головні виклики 2024 року
В стратегічному сенсі 2023 рік був успішним для Сил оборони України. Але, звісно, є проблеми, над якими потрібно працювати.
Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки, полковник СБУ Роман Костенко, зауваживши, що зараз ситуація на фронті контрольована. Українські військові ведуть оборонні дії.
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2023 рік був успішним
Як наголосив Костенко, Росія досі має довгострокові цілі із захоплення Донецької та Луганської областей. Також вони хочуть захопити інші великі міста на Сході. Українські військові перебувають в обороні та завдають росіянам значних втрат.
Я вважаю, що в стратегічному сенсі Сили оборони успішно провели цей рік та втримали наші території. Зараз наше основне завдання – це побудова укріплень. Якщо його швидко не виконаємо, то можуть бути проблеми,
– сказав Костенко.
На деяких ділянках, за різною інформацією, потрібно посилити укріплення. На щастя, є час, щоб це виправити. Також є сподівання, що як Міноборони, так і Ставка Верховного Головнокомандувача оперативно реагуватиме на ці проблеми.
Ситуація на фронті: коротко
- На Авдіївському напрямку окупанти досі продовжують наступальні дії. Там тривають запеклі бої. 28 грудня Сухопутні війська ЗСУ повідомили, що наші захисники відбили одну з позицій, яку раніше захопили окупанти.
- Наприкінці грудня українські військові збили аж 5 російських літаків. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як вдалося підбити ворожу авіацію.
- З початку повномасштабної війни Росія втратила 357 520 особового складу. А за 28 грудня ця цифра зросла ще на 850 одиниць. Також українські військові знищили 5953 танків, 11033 бойових броньованих машин, 8417 артилерійських систем, 329 літаки, 324 гелікоптери тощо.