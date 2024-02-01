Ми уже маємо можливості знищити ворога і забезпечити існування державності, – Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у новій статті розповів про здатності української армії на цей момент. За словами генерала, наші військові уже мають можливості знищувати ворога.

Ба більше, за словами Залужного, наша армія здатна забезпечити існування української державності. Однак усе ж певні недоліки у військовій системі, на думку генерала, все ж є.

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Залужний розповів про можливості армії

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що мета українського військово-політичного командування – максимально накопичити новітні бойові можливості, щоб покращити результати на полі бою.

За словами Залужного, у 2024 році Україна має зосередити основні зусилля на трьох напрямках:

створення системи забезпечення наших Збройних Сил високотехнологічними засобами;

впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування;

якнайшвидше опанувати нові бойові можливості.

Крім того, генерал зауважив, що на заваді можливостей української армії наразі стоїть недосконалість нормативно-правової бази. Також на це впливає і часткова монополізація оборонної промисловості.

Залужний також підкреслив, що бойовий досвід української армії, особливо з 2022 року, унікальний. Проте в інтересах нашої перемоги українське військово-політичне командування повинне постійно знаходити нові можливості.

Наостанок Головнокомандувач ЗСУ попередив, що Росія для відвернення уваги від України, може спровокувати конфлікти в інших країнах.

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