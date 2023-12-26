Залужний назвав свою головну помилку у війні з Росією
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 26 грудня назвав найбільшу помилку, якої він припустився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ця помилка стосувалася безпосередньо країни-агресорки.
Генерал зауважив, що він переоцінив ставлення російського військового командування до власних втрат на фронті. Про це Головнокомандувач ЗСУ заявив на закритому брифінгу, передає 24 Канал.
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Головнокомандувач ЗСУ розповів про найголовнішу помилку з початку війни
Валерій Залужний зазначив, що війна у 2024 році має відрізнятися від тої, що була у 2023 році, адже в іншому випадку це може становити загрозу перемозі нашої держави над окупантом. Генерал наголосив, що українське військово-політичне командування вже знайшло проблеми та 90% рішень, щоб діяти більш ефективно і зберегти людей.
Попри це Залужний наголосив, що все ж припустився помилки з початку бойових дій проти армії країни-агресорки.
Моя головна помилка була – я вважав, що така кількість втрат, яку ми завдали (росіянам – 24 Канал), зупинить будь-кого. Але не Росію,
– зазначив Залужний.
Водночас генерал запевнив, що наша держава продовжує співпрацювати заради перемоги з партнерами. Ті своєю чергою обіцяли продовжити допомагати Україні.
Раніше Залужний казав, через яку помилку сповільнився контрнаступ
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів журналістам The Economist, у чому були його прорахунки в контрнаступі. Він зазначив, що сподівався, що великі втрати спонукатимуть Кремль зупинити війну проти нашої держави.
- Він зазначив, що це також мало вплив і на рух наших захисників зі звільнення територій. За словами генерала, якби все пішло за графіком, то ЗСУ повинні були просуватися зі швидкістю 30 кілометрів на добу, і вже за 4 місяці могли б дійти навіть до Криму.
- Залужний зазначив, що саме технологічна складова стане вирішальним фактором у веденні війні. Наразі ж, на його думку, Україна перебуває з противником на одному рівні технологічного розвитку, що спричиняє глухий кут на фронті.