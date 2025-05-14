Зеленський висловився щодо термінів закінчення війни в Україні

Росія може закінчити свою агресію проти України у будь-який момент. Президент України Володимир Зеленський прокоментував терміни завершення війни.

Ніхто точно не знає, як довго війна ще триватиме. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

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Зеленський прокоментував терміни завершення війни

Ми всі живі люди, розмови про мир розслабляють, були різні моменти у цій війні. Ніхто не знає скільки вона триватиме ще, але війна може завершитися у будь-який момент,

– висловився глава держави.

Наразі, за його словами, ніхто точно не може сказати, коли війна закінчиться, але додав, що це "не 10 років".

"Україна не витримає... Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, але й для ворогів", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, уряд мав сценарій завершення війни в середині 2025 року, але оскільки цього не стається, планується корекція держбюджету.