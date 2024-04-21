Зараз всі шанси повернути ініціативу, – Зеленський відповів, скільки ще триватиме війна

Володимир Зеленський висловився щодо ситуації на фронті та війни в нашій державі. Глава держави наголосив, що Україна має всі шанси перехопити ініціативу у бойових діях.

Водночас важливим елементом цього процесу є вчасне надання нашій державі необхідного озброєння. Про це президент України сказав в інтерв'ю журналістам американського телеканалу NBC, передає 24 Канал.

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Зеленський сказав, чому допомога американців важлива

Президент наголосив, що американці фінансують не війну в Україні, а передусім захищають свободу і демократію всього Європейського континенту.

Те, що бореться Україна, те що наша держава дає своїх найкращих синів та доньок – це зменшує ціну для всієї Європи, включаючи країни НАТО, і, чесно кажучи, для Сполучених Штатів Америки, як до лідерів НАТО,

– пояснив Зеленський.

Він також зауважив, що це говорить, що армія США не бореться, захищаючи ту чи іншу країну НАТО, а українці це роблять. Однак, за словами президента, патрони, як то кажуть, дає цивілізований світ.

"Допоки Україна буде стояти, захищаючи країни НАТО, війни Сполучених Штатів Америки проти російської агресії тоді не буде. Україна бореться і стоїть на захисті", – розповів глава держави.

Президент пояснив, чи вдасться перехопити ініціативу на фронті

Зеленський зазначив, що хід війни в нашій державі залежить від того, коли прийде відповідна зброя.

Ось пів року було гальмування процесів, і я вам скажу, за ці пів року у нас були втрати на деяких напрямках. Не тільки людей, а й техніки. І на Сході було дуже складно, там російські війська і там я вважаю ми втратили ініціативу,

– наголосив президент.

Водночас глава держави зауважив, що зараз у нас всі шанси після стабілізації зробити й отримати цю ініціативу. Проте для цього повинна повернутися відповідна зброя.

"Коли вона прийде і буде в нас в руках, значить у нас буде й ініціатива. І тоді ми зможемо ми рухатись вперед, захищаючи Україну", – пояснив Зеленський.

Відповідаючи на питання, скільки триватиме війна в Україні, Зеленський наголосив, що це залежить першочергово від того, скільки ми будемо чекати відповідну допомогу. Однак все ж існує багато різних факторів.

Іноді захищаючи важливі рубежі ви відійшли, тому що у вас бракувало зброї, не було сил, артилерії, а тепер, щоб відвоювати ці рубежі вам потрібно у 2 – 3 рази більше часу. Я не говорю, що так воно і буде, але все можливо,

– наголосив український очільник.

Як приклад, Зеленський навів ситуацію з постачанням винищувачів F-16 в Україну. Попри те, що рішення про постачання F-16 було прийнято ще рік тому, винищувачі досі не прибули в Україну, що ускладнює точні прогнози щодо майбутніх дій. Зеленський наголосив на необхідності прозорості та конкретності в обговоренні питань військової підтримки, зазначивши, що після отримання очікуваного озброєння можна буде зробити більш конкретні прогнози щодо стратегічних кроків України.