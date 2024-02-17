Зеленський назвав міфи щодо Росії, які зруйнувала Україна

Володимир Зеленський зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Україна зруйнувала міфи, які були у світу щодо країни-агресорки.

Ці міфи стосуються сили країни-агресорки та "слабкості" України і Заходу. Про це президент України сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з питань безпеки, передає 24 Канал.

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Зеленський сказав, які міфи про Росію розвіяно

Глава держави наголосив, що Україна вже похитнула міфи, якими Росія намагалася спотворити реальність і у які, на жаль, вірив світ. Одним із таких міфів про те, що Росія може захопити іншу країну за кілька днів або тижнів.

Українці тримаються вже 724 день. Раніше ви б повірили у те, що це було можливим?

– сказав Зеленський.

Він також зауважив, що наша держава зруйнувала інший російський міф про Україну, як про нереальну державу.

"Це в Росії почався величезний заколот, який призвів до захоплення міст, внутрішніх боїв та озброєного маршу на Москву. Це типова ознака неспроможної держави", – зауважив президент.

Він також підкреслив, що вдалося зруйнувати міф, що російське озброєння, як припускали, має перевагу над західним. Насправді ж Росія поступається в усіх вимірах.

Ось чого вперше в російській історії Путін поклонився до Ірану і Північної Кореї,

– наголосив глава держави.

Крім того, за словами Зеленського, був міф, що Європа не може захистити себе, натомість вона стала глобальною силою, долаючи залежності від Росії. Європа зараз демонструє, що наша спільнота заслуговує, щоб її називали євроатлантичною.

Президент виступив на Мюнхенській конференції