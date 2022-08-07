Ніхто не зупинить вітер з радіоактивним забрудненням, – Зеленський закликав до відповіді росії

Володимир Зеленський розповів деталі своєї розмови з Шарлем Мішелем – президентом Євроради. Український лідер повідомив про загрозу, яку росія створила, завдаючи удари по ЗАЕС.

Під час вечірнього звернення Зеленський закликав світ принципово відреагувати на удари по ЗАЕС, інформує 24 канал. Президент зауважив, що жоден народ у світі не може почуватися безпечно, коли країна-терористка обстрілює АЕС.

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Не дай Боже, станеться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі,

– заявив Зеленський.

Український лідер наголосив, що потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на удари росіян по ЗАЕС.

Обстріл ЗАЕС 6 серпня

російські окупанти увечері 6 червня знову обстріляли ЗАЕС. Ворог мало не влучив у контейнери відпрацьованого ядерного палива. Вони стоять просто неба біля місця влучання.

У кожному з 174 контейнерів – по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива. Ворог пошкодив:

3 датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика;

800 квадратних метрів віконних поверхонь.

Постраждала одна людина. Працівника ЗАЕС госпіталізували з осколковим пораненням.

Звернення Зеленського за 7 серпня: дивіться відео