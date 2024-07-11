"Трамп не залишить Україну Путіну просто так": журналіст WSJ вказав на важливі деталі

Журналіст The Wall Street Journal Боян Панчевські розповів важливі деталі про можливе президентство Дональда Трампа. Панчевські зазначив, що кандидат від Республіканської партії у разі своєї перемоги не залишить Україну Путіну просто так.

За словами журналіста, повідомлення про подібні кроки від Трампа у разі свого повторного президентства "зовсім не схожі на правду".

Цікаво "Наслідки будуть жахливими": Трамп може обмежити обмін розвідданими з НАТО

Як Трамп може вчинити щодо війни в Україні у разі президентства

Журналіст The Wall Street Journal пояснив, що, на його думку, Трамп має інші ідеї про те, що робити у війні Росії проти України, а також, як вести переговори. За словами медійника, всіх довірених осіб Трампа, які можуть обійняти посади в його уряді, можна назвати "критиками Путіна" – і вони планують чинити на нього тиск.

Панчевські вважає, що Дональд Трамп може запропонувати ультимативну угоду Путіну.

Вона буде включати такі речі: "Якщо ви не укладаєте з нами угоду і не захочете справедливого миру в Україні, тоді ми поставимо на Україну набагато більше зброї",

– сказав журналіст Wall Street Journal.

Крім того, за словами Панчевські, Трамп може повністю відрізати великі російські банки – такі, як "Газпромбанк" – від міжнародних фінансових ринків. Водночас, на думку медійника, команда Трампа може діяти проти Росії і військовими засобами.

"Вони (американська влада – 24 Канал) може знищити Кримський міст протягом тижня, а потім відрізати Кримський півострів від Росії. Вони могли б зробити це, наприклад, якби поставили (Україні – 24 Канал) відповідну зброю. Якщо ви хочете, щоб міст зник, це не проблема", – сказав журналіст.

Він також зазначив, що українська влада, зокрема Володимир Зеленський та його радники, поступово усвідомлюють, що "саме Трамп, а не Байден може мати найкращі карти для переговорів з Путіним".

Раніше журналісти Politico, з посиланням на експертів з національної безпеки, які мають стосунок до Трампа, зазначили, що кандидат від Республіканської партії обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширюватися на Схід, зокрема, на Україну та Грузію, а також веде переговори з президентом Росії Путіним про те, скільки території України Москва може залишити собі.