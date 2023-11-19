У ЗСУ назвали пріоритетне завдання взимку: на чому зосередяться українські військові

Через настання зими характер бойових дій в Україні може змінитися, однак ЗСУ прагнуть продовжувати контрнаступ. У ЗСУ розповіли про одне з головних завдань українських військових взимку.

Одна з головних задач для ЗСУ на зиму – перерізати логістичні шляхи російських військових. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, пише 24 Канал.

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Українські військові зосередять сили на знищенні логістики росіян

Він пояснив, що мета знищення логістичних шляхів росіян полягає у тому, щоб залишити окупантів у холоді та голоді, що в результаті має знизити мотивацію противника.

Наше головне завдання, щоб все, що відбувається зараз, допомагало українським Збройним Силам і, навпаки, приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоб вони були голодні, холодні й бажання в них воювати не було,

– сказав Фітьо.

Спікер додав, що російські безпілотники залишаються великою загрозою для українських військ. На думку речника, одним з варіантів боротьби з дронами є знищення операторів БпЛА ворога.

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