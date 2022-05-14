Війна в Україні одразу закінчиться, якщо в Росії станеться держпереворот, – Фейгін

В Росії відчули, що програли чергову фазу війни в Україні, тому й "підняли слухавку" від західних країн. У росіян немає багато можливостей для наступу, а оточення Путіна може й готове на держпереворот, але ніхто не наважується.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також додав, що оточення Путіна – не найрозумніші люди, тому можливо, вони й не думали про те, щоб прибрати Путіна.

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"А оскільки ця тема активно обговорюється всюди, ймовірно, і їх це на щось наштовхує. Навряд ми матимемо змогу взнати бодай якісь деталі цієї змови, якщо вона – прізвища і посади нам навряд будуть відомі", – говорить Фейгін.

Особливості держперевороту в Росії

Варіант держперевороту підтвердити неможливо, але й спростувати не виходить. Адже всім російським бізнесменам "тисне" те, що вони під санкціями і аби їх позбутись, вони могли б піти на такий крок,

– припускає правозахисник.

Але проблема полягає в тому, що у Кремлі дуже багато боягузів, які навряд наважаться на повалення режиму. Парадокс –переконаний Фейгін.

На думку Фейгіна, на реалізацію держперевороту могла б піти сама колегія ФСБ Росії, більше можливості ні у кого немає.

Війна в Україні може припинитись майже миттєво, якщо все ж держпереворот станеться у Росії. Бо зараз це просто історія однієї людини – Путіна. Інша мова про те, що будь-хто після Путіна захоче зберегти Крим та ОРДЛО,

– пояснює Марк Фейгін.

"Зараз Москва може лише тиснути на американських та європейських партнерів України. Важко уявити, як вона тиснутиме на Америку чи Британію, але французько-німецька повістка, часом може приносити проросійські наративи", – говорить російський правозахисник.

Війна Росії проти України – важливі новини

Міністр оборони США Ллойд Остін вперше з моменту вторгнення Росії в Україну поговорив з російським колегою Сергієм Шойгу. Міністри говорили про Україну і американський міністр оборони вимагав в Росії припинення вогню.

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений у перемозі України у війні з Росією. Після того, як Росія зазнає поразки, їй доведеться виплачувати Україні контрибуцію.

В Австрії висунули Росії ультиматум щодо газу. Там пригрозили відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища в Зальцбурзі.

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