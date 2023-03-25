Путін не виграв би війну на виснаження в Україні, – The Wall Street Journal

Російський диктатор Владімір Путін планував перемогти Україну у війні на виснаження, й саме цей наратив поширював на геополітичній арені. Проте від таких дій насамперед постраждає Кремль.

Колишній офіцер ЦРУ Дуглас Лондон заявляє, що все насправді може бути не так, як здається. Він говорить про те, що чим довше триває війна, то гірше для Москви.

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Українці боротимуться до останнього

Лондон говорить, що Путін поводиться так, наче не вірить у свою змогу вижити й вийти з конфлікту з Україною. Кремль прагне виграти, йдучи на війну на виснаження. Проте українці боротимуться до останнього.

Він вважає, що війна є "екзистенційною" лише для українців. Саме народ України постраждав би від культурного геноциду, якщо Росія пішла б далі. Проте, навіть сам Путін, на думку колишнього офіцера ЦРУ, не вірить, що українці можуть здатися.

Україна окопалася б і боролася б стільки, скільки могла б, навіть якби конфлікт переріс у партизанську війну на окупованих вулицях,

– говорить Лондон.

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Путін не такий безрозсудний, як деякі вважають. За словами Лондона, російський диктатор досі думає як офіцер розвідки, і, що довше війна триває, то гірше для Росії.

Згодом Путін стикатиметься все частіше зі складним вибором – фінансувати війну чи покращити економіку власної країни. До того ж диктатору доводиться витрачати цінний бюджет та час на купівлю зброї в Ірану.

Разом з тим, час грає на руку в першу чергу Україні – ЗСУ мають змогу отримати сучасну зброю від партнерів, налагодити ланцюги постачання боєприпасів. Все це сприяє успішному контрнаступу України.

"Путін може дати відсіч цим силам, але робити ставки на все, що він може, – це надзвичайно ризикована авантюра. Якщо Україна переможе, чи зможе він пережити втрату Криму та відкидання його військ через російські кордони", – говорить колишній офіцер ЦРУ.

Путін прагне, аби весь світ вважав, що він веде війну на виснаження. За словами Лондона, якщо російський диктатор зіткнеться з безвиграшною війною, найкращий результат, на який він може сподіватися, – це "замаскувати цю слабкість і залякати своїх противників, змусивши їх кліпнути першими".

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