Україна не може дозволити війну на виснаження: у Британії пояснили ризики такого підходу
Джерело:SkyNews
Британський військовий експерт переконаний, що довга війна небезпечна для України. Це пастка – затяжна боротьба зробить українську армію більш вразливою
Росія ж не планує зупиняти військову машину та витрачає всі свої кошти на ведення війни. Москва може навіть перенаправити гроші з інших сфер на потреби армії.
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Пастка для України
Британський військовий аналітик Шон Белл переконаний, що Україна у ході тривалої війни ставатиме все більш уразливою. Країна не може собі цього дозволити, і що більше часу мине, то з більшою кількістю проблем будуть стикатися Збройні Сили.
Ці проблеми можуть зупинити українську "маневрену війну". Затяжне протистояння може привести до виснаження постачань Україні іноземної зброї.
Вони не можуть дозволити собі опинитися в пастці довготривалої війни на виснаження, тому що це те, що їм буде важко виграти,
– підсумував Белл.
Сувора реальність полягає у тому, що війна на виснаження призведе до втрати сил. Контрнаступ України був "статичним", і держава все ще чекає на звільнення окупованих території.
Україна продовжує воювати
- Армія Росії має майже вдесятеро більше боєприпасів, ніж ЗСУ – ворог активно їх використовує для виснаження українців. Однак касетні боєприпаси наразі надають значну перевагу Україні.
- Британці вважають, що Україна може перемогти Росію у 2024 або 2025 році, однак західні партнери мають збільшити постачання зброї. Розв'язання всіх проблем затягнеться щонайменше до наступного року.
- Останнім часом оборона росіян почала слабнути, а українці, своєю чергою, прискорили контрнаступ. Останні новини з фронту, зокрема звільнення Роботине, дають надію на швидше просування ЗСУ,