Україна не може дозволити війну на виснаження: у Британії пояснили ризики такого підходу

Британський військовий експерт переконаний, що довга війна небезпечна для України. Це пастка – затяжна боротьба зробить українську армію більш вразливою

Росія ж не планує зупиняти військову машину та витрачає всі свої кошти на ведення війни. Москва може навіть перенаправити гроші з інших сфер на потреби армії.

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Пастка для України

Британський військовий аналітик Шон Белл переконаний, що Україна у ході тривалої війни ставатиме все більш уразливою. Країна не може собі цього дозволити, і що більше часу мине, то з більшою кількістю проблем будуть стикатися Збройні Сили.

Ці проблеми можуть зупинити українську "маневрену війну". Затяжне протистояння може привести до виснаження постачань Україні іноземної зброї.

Вони не можуть дозволити собі опинитися в пастці довготривалої війни на виснаження, тому що це те, що їм буде важко виграти,

– підсумував Белл.

Сувора реальність полягає у тому, що війна на виснаження призведе до втрати сил. Контрнаступ України був "статичним", і держава все ще чекає на звільнення окупованих території.

Україна продовжує воювати