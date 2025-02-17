У нас є 3 – 4 роки: у міноборони Литви попередили про велику війну

У міноборони Литви закликали Європу готуватися до великої війни. Там наголосили, що гарантії безпеки можна отримати лише з позиції сили.

На Мюнхенській конференції глава міноборони Литви наголосила, що НАТО мають на 100 відсотків підготуватися до великої війни в Європі. За словами Довіле Шакалієне, єдиний спосіб уникнути війни – це бути повністю готовим до неї, передає 24 Канал із посиланням на пресслужбу литовського міністерства.

Дивіться також Європа здатна забезпечити собі безпеку без США та НАТО, але за однієї умови

Путін не зміниться

Очільниця міноборони Литви заявила, що "більше не можна мати жодних ілюзій щодо безпеки". Дії союзників цього року визначать, чи буде закладена основа для посилення Європи чи розпаду.

Шакалієне підкреслила, що "Путін не зміниться". А тому у НАТО є 3 – 4 роки, аби бути готовими до війни.

Литовська міністерка визнала, що критика США Європи є справедливою. За її словами, європейські країни звикли, що за їхніми спинами стоїть американська військова міць. Але тепер настав час для Європи наростити власні "м'язи". Вона підкреслила, що для досягнення міцного миру в Україні потрібні сильні гарантії безпеки, а їх можна досягти лише через силу.

Чиновниця також наголосила, що жодні переговори не можуть проходити без безпосередньої участі України та Європи. Крім того, вона уточнила, що поступки Росії надсилають поганий сигнал Китаю. Пекін робить висновки, "що застосування сили проти сусідів окупається, санкцій можна уникнути, союзників – зрадити, території – окупувати, геноцид – виправдати".

До слова, президент Зеленський наголосив, що Україна не прийме жодної угоди, яка буде ухвалена в неї за спиною. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог запевнив, що Києву не нав'язуватимуть мирний договір.