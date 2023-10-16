Україна залишається на першому місці, попри війну Ізраїлю з ХАМАС, – глава МЗС Чехії

Новий виток ізраїльсько-палестинського конфлікту не відверне увагу світу від України. Наша держава – на першому місці.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на полях конференції "Форум 2000" у Празі. Він відвідував Тель-Авів 10 жовтня.

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Україна – на першому місці

За словами Ліпавського, здається, що ми рухаємося до глобальної конфронтації.

Я не думаю, що це збіг. Ми маємо бути готовими вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми маємо приділяти увагу усім конфліктам і будь-чому, що загрожує нам. Тож Україна є досі на першому місці,

– пояснив міністр.

Варто зауважити, що він став першим закордонним дипломатом, який відвідав Ізраїль після атаки ХАМАС 7 жовтня.

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