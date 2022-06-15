У війні з Росією Україна може сподіватися лише на трьох китів

Умиротворення Гітлера – 2. Напередодні візиту лідерів Франції, Німеччини та Італії до Києва стає зрозуміло, що ці держави активно гальмували постачання зброї Україні.

Щоб поставити її перед лицем (на їхню думку) тяжкої поразки на Донбасі, переконати президента Зеленського піти на територіальні поступки та відмовитись від курсу в НАТО.

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Три кити для України

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Надія залишилася на трьох китів: ЗСУ, Байдена та Джонсона. Але насамперед на ЗСУ.

Історія Європу нічого не навчила.

Європейські лідери намагаються переконати Зеленського піти на територіальні поступки / Фото Офісу Президента

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