У боях за Україну загинув азербайджанський доброволець
11 березня 2023, 09:10Читать новость на русском
Джерело:Baku ES
У боях із російськими окупантами загинув азербайджанець Ількін Гаджієв. Він воював у Донецькій області.
За інформацією ЗМІ, Гаджієв загинув у бою під Бахмутом. Йому було 30 років.
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Що відомо про військового
Військовий був родом із міста Мінгечаур в Азербайджані. В Україні він жив у Вінниці.
Про загибель воїна повідомили у п'ятницю, 10 березня.
Зазначимо, що у грудні минулого року під час запеклих боїв із російськими окупантами загинули двоє азербайджанських добровольців Руслан Байрамов та Зія Надиров.
Яка ситуація у Бахмуті: головне
- В Міністерстві оборони України заявили, що росіяни запускають велику кількість фейків про суперечності між військово-політичним керівництвом щодо рішень по Бахмуту. Начебто Зеленський, Залужний і Сирський мають різні позиції щодо цього. Цю інформацію спростували.
- Михайло Подоляк наголосив, що Москва втрачає в 5 – 7 разів більше військових, ніж Київ. За його словами, нараховують близько 40 тисяч убитих і поранених за сім місяців у Бахмуті.
- Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями. Він наголосив, що Росія протягом декількох місяців кидала на цей напрямок все нову живу силу і техніку.
- Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував цю резонансну заяву.
- Череватий наголосив, що до таких заяв потрібно ставитися з повагою. Однак він вважає, що НАТО не до кінця розуміє ситуацію. Він пригадав, як на початку війни Захід рахував години до того, як впаде Київ.