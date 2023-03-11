У боях за Україну загинув азербайджанський доброволець

У боях із російськими окупантами загинув азербайджанець Ількін Гаджієв. Він воював у Донецькій області.

За інформацією ЗМІ, Гаджієв загинув у бою під Бахмутом. Йому було 30 років.

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Що відомо про військового

Військовий був родом із міста Мінгечаур в Азербайджані. В Україні він жив у Вінниці.

Про загибель воїна повідомили у п'ятницю, 10 березня.

Зазначимо, що у грудні минулого року під час запеклих боїв із російськими окупантами загинули двоє азербайджанських добровольців Руслан Байрамов та Зія Надиров.

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