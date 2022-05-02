На війні загинув батько львівського дизайнера годинників — Ігор Малець

На фронті помер батько львівського дизайнера годинників. Відомо, що Ігор Малець отримав важке поранення після якого не зміг одужати.

Трагічну звістку син бійця повідомив вночі проти 1 травня. Чоловік героїчно захищав нашу свободу та майбутнє України.

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На війні загинув батько Назара Мальця

Сьогодні (мовиться про 30 квітня – 24 канал), після вкрай тяжкого поранення, помер мій батько. Героїчно захищаючи нашу свободу та майбутнє України,

– написав Назар Малець.

Син також пригадав, що батько:

навчив його давати відсіч усім проблемам;

щиро любити близьких людей.

"Пишаюся тобою, Тату! Ти назавжди у моєму серці! Слава Україні – Героям Слава!" – сказав львів'янин.



Батько Назара отримав важке поранення / Фото Назара Мальця



Чоловік захищав Україну від російських окупантів / Фото Назара Мальця



У чоловіка залишилась родина, а також маленькі внучки / Фото Назара Мальця

Війна забирає найкращих українців

На війні загинув "кіборг", справжній патріот та воїн Андрій Кузнєцов. Він у 2014 році захищав Донецький аеропорт. Чоловік мріяв повернутися до деокупованого Криму.

1 травня президент Сполучених Штатів Америки виступив на традиційній вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, які висвітлюють роботу установи. Він перелічив злочини росіян проти журналістів. Джо Байден згадав про загибель у Києві журналістки та продюсерки Радіо Свобода Віри Гирич. Він зазначив, що у війні Росії проти України світ знає про хоробрість українців завдяки сміливості американських репортерів та їхніх колег по всьому світу.

30 квітня в Бучі, що на Київщині, померла відома художниця-шістдесятниця Любов Панченко. Вона належала до плеяди митців, які активно розвивали українську культуру в часи хрущовської відлиги. Мисткиня під час місячної окупації Бучі голодувала й у неї дуже погіршилось здоров'я.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя України, який віддав своє життя за нашу землю, свободу та незалежність.