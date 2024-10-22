Росія може залучити тисячі військових КНДР до війни: як це можна зупинити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що КНДР, імовірно, готує 2 військові підрозділи для війни проти України на боці російської армії. Потрібно готувати протидію – підключати міжнародну спільноту.

Щоб реакція не була тільки на словах на кшталт "ми глибоко стурбовані", потрібно долучати ті країни, які зацікавлені у цьому питанні. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Як можна боротися з солдатами КНДР

За словами українського президента Володимира Зеленського, є інформація про підготовку військових з КНДР – можуть бути навіть 2 бригади по 6 тисяч людей. Підготовка дійсно почалася, механізм запущений і йому потрібно протидіяти.

Підключати міжнародну спільноту. Розуміємо, що вони максимум скажуть черговий реліз великої стурбованості. Тому потрібно працювати з інтересантами, тобто Південною Кореєю, Японією, Тайванем тощо,

– наголосив Роман Світан.

Один з механізмів – підготовка південнокорейських майданчиків для приймання військових з Північної Кореї, які здалися в полон. Якщо північнокорейські солдати потраплять на лінію зіткнення і знатимуть, як здатися українським оборонцям і потім потрапити в Сеул, то йтимуть на такий крок.

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Що цікаво, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що в середу, 23 жовтня, очікуються перші північнокорейські війська, які прибудуть на Курщину й допомагатимуть росіянам захистити територію від Сил оборони України.