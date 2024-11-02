Тільки плюси для Китаю: чому країні насправді вигідна співпраця Росії й КНДР

Перебування північнокорейських військ в Росії підтвердили у США. Проте Пекін, який має тісні стосунки з Москвою та Пхеньяном, заявляє, що йому нічого не відомо про це. Хоча насправді ситуація зворотна.

Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов сказав 24 Каналу, що Китаю вигідна воєнна співпраця Росії та КНДР. Також у ГУР МО України повідомили, що у Росії поблизу з кордоном з Україною розміщені понад 7 тисяч військових з КНДР, які споряджені "по-піхотному".

До теми "Виходять далеко за межі поля бою": в ISW оцінили наслідки участі КНДР у війні проти України

Маски зірвані

"Китай стоїть за цим процесом, він верифікував відновлення системи колективної безпеки між Росією і КНДР. Доказом цього є, зокрема, темпи, кількість і обсяги переговорів між Москвою і Китаєм та ним і Північною Кореєю, а також ними всіма між собою", – зазначив він.

Також це доводять обсяги підтримки, які надаються з Китаю до Росії і Північної Кореї.

Водночас США зараз зайняті президентськими виборами, які мають відбутися 5 листопада. Однак позиція Вашингтону, на думку Харитонова, буде ніяка.

Всі його заклики до Пекіну діяти є спрямованими на те, щоб поставити КНР у більш незручне становище, продемонструвати надалі його позицію та зірвати з нього маску. Адже Китай, як було визнано на Вашингтонському саміті НАТО, є ключовим фактором війни в Україні.

Від воєнної співпраці Росії та Північної Кореї тільки плюси для Китаю, на його думку, адже з одного боку йому більше не потрібно своїми силами утримувати Північну Корею. Загалом 98,3% зовнішньої торгівлі КНДР припадає на Китай, і саме він розробляє північнокорейську сучасну зброю. Однак Пекін боявся продавати Пхеньяну напряму ці технології, тому що б це руйнувало залишки санкційного режиму ООН.

Тепер маски зірвані, і у Китаю є повністю підконтрольна Росія, яка це робить за нього. Фактично КНДР розблоковується як потужна військово-промислова держава,

– наголосив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".

Росія передаватиме Північній Кореї численні технології. Зокрема, Пхеньян здійснив успішний запуск балістичної міжконтинентальної ракети, що свідчить про прогрес в північнокорейській ракетній програмі.

Зараз КНДР фактично перетворюється на "Білорусь в Азії", яка зможе самостійно розпочати війну проти сусідніх держав, наприклад, Південної Кореї і Японії,

– припустив він.

Навіть невелика війна у цьому регіоні чи велика ракетна провокація КНДР проти Південної Кореї, Японії по військово-промислових об'єктах означатиме зрив глобальної мережі постачання, системи безпеки США. Адже якщо будуть критичні втрати для Південної Кореї і Японії, не буде ефективного розвитку ані НАТО, ані безпекової мережі в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Таку карту Сі Цзіньпін завжди може розіграти, а до того, як він це не зробив, плануючи свій наступ на Тайвань, буде виступати медіатором, мовляв, йдіть на поступки, наприклад, відмовляйтеся від України, і я зможу деескалювати ситуацію на Корейському півострові.

Це типова практика Сі Цзіньпіна,

– підкреслив Артур Харитонов.

До слова, радник глави ОПУ Михайло Подоляк вважає, що Китай не може натиснути на КНДР, хоча й впливав на процеси в цій країні. Сьогодні, на його думку, Пхеньян не буде дотримуватись домовленості навіть з Пекіном, адже КНДР хоче воювати й шукає можливості реалізувати цю функцію. Наразі Північна Корея знайшла "парасольку" у вигляді Росії.