Трамп тисне: генерал армії відповів, чи отримуватиме Росія допомогу від військ КНДР далі

The New York Times повідомляє, що на фронті не спостерігається присутності північно-корейських солдатів. Їх вивели через важкі втрати, про що йдеться в статті видання.

Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив, що Кім Чен Ин планував не тільки допомогу Росії, а й "обкатку" військ на фронті. Він передбачав, що після цього розпочнеться війна з Південною Кореєю.

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"Але вийшло навпаки. Вони гинуть – вже 4500 або загинули, або поранені. Ті, хто залишився, вже не мають того рівня боєздатності. Зараз їх відвели для перенавчання та перегрупування. Росіяни до них і ставляться – як до гарматного м'яса: "Йдіть уперед, пробивайте шеренгами, а ми вже за вами підемо", – сказав Микола Маломуж.

Ким Чин Ин втрачає елітні частини

Він додав, що війська КНДР кидають на відкриті штурми, а не на комбіновані, які росіяни використовують на інших секторах. Це широкомасштабний наступ, коли десятки, а то й сотні вояків гинуть одразу.

Тому й зрозуміло, чому їх "відкотили" назад. Кім Чен Ин переглядає концепцію, чи направляти в подальшому нові контингенти. Дуже великий стримуючий фактор на стратегічному рівні для Кім Чен Ина – це те, що його перші війська загинуть, і він не проведе навчання, а втратить елітні частини,

– пояснив Микола Маломуж.

Він сказав, що друга складова полягає у тому, що Росія програє. Це видно з того, скільки загинуло вояків Північної Кореї та росіян. У Кім Чен Ина вже виникають сумніви щодо того, чи буде перемога за Росією.

Тиск з боку США

Третя складова – дуже великий тиск з боку нової адміністрації США, яка працює над недопущенням подальшої підтримки Росії. Зараз тривають переговори, щоб припинилася реальна підтримка вояками, ракетами та іншими засобами, оскільки це довготермінова програма, яка буде загрожувати і інтересам США.

"Як сказав голова Китаю Сі Цзіньпін у переговорах з Дональдом Трампом, ми повинні знизити рівень ескалації та припинити війну. А тут Північна Корея більше на боці Росії. США мають потужно тиснути на Кім Чен Ина, щоб подальшої активної підтримки Росії не було. Найближчими місяцями це питання буде ефективно вирішуватися", – додав Микола Маломуж.