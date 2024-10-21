В ОП сказали, чому партнери не реагують на війська КНДР в Україні

У Росії вже триває підготовка північнокорейських військових для їхнього відправлення на фронт. Реакції від світу на такі загрозливі дії наразі не було.

Співпраця диктатур є доволі злагодженою, а їхні рішення швидкі. Водночас Захід діє доволі повільно й зважено. Чим зумовлена така запізніла реакція союзників, 24 Каналу розповів Михайло Подоляк – радник голови Офісу Президента.

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Чому світ не реагує на співпрацю Росії з КНДР

Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт повідомив, що наразі США не можуть підтвердити, що Росія готує військових КНДР до відправлення на фронт в Україні. Лише цю інформацію вдасться остаточно підтвердити, США консультуватимуться з партнерами.

Водночас вже є розвіддані, які вказують на очевидність таких дій. У Кремлі, до слова, також не спростували, що почали підготовку північнокорейських солдатів, уточнивши, що розвивати відносини з КНДР є суверенним правом Росії.

Безумовно, Північна Корея просто продає своїх людей. Кім Чен Ину, як і Путіну, байдуже на права людини. Немає нічого дивного, що вони можуть швидко мобілізувати військовий ресурс, аби вбивати громадян інших країн. А ось країни-демократії хочуть дотримуватися певних правил, і завжди спершу використовують всі інструменти дипломатії,

– зазначив Михайло Подоляк.

Інститути демократії зосереджуються на дискусіях, але, на жаль, уточнив Подоляк, інколи ці дискусії бувають занадто довгими. Це стосується ухвалення багатьох рішень, які наразі перебувають у "підвішеному стані", хоч мали бути прийняті давно.

"Це дивна поведінка наших партнерів. Вони постійно чогось не хочуть бачити, бо якщо ти щось бачиш – тобі треба на це реагувати. Та все ж, мені здається, що союз демократичних держав все ж дотисне альянс автократичних держав", – наголосив радник голови ОП.

Яка позиція Китаю

Співпраця Росії та КНДР, яка за останній рік стрімко розвинулась, не могла не привернути увагу Китаю. Так, кореєзнавець Леонід Петров пояснив 24 Каналу, що Пекін підтримує зв'язок з Північною Кореєю через її вигідне геополітичне становище.

Однак після зближення з Москвою, Пхеньян почувається дещо вільніше, і це занепокоїло Китай.

Північна Корея швидко мігрує у бік Росії, тому що вона зацікавлена в альянсі, де можна реалізувати свої агресивні наміри. Китай же не зацікавлений, щоб у Тихоокеанському регіоні та на Корейському півострові була нестабільність. Тож зараз у КНДР холодніші відносини з Китаєм,

– зауважив Подоляк.

На думку радника голови ОП, у цій ситуації Китаю також варто переосмислити свою роль у забезпеченні стабільності в регіоні.