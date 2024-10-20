"Захід просто провтикав": війська КНДР допоможуть Путіну не лише на полі бою

Росія розпочала активну підготовку північнокорейських солдатів до бойових дій. Захід, ігноруючи таку загрозу, припускається великої помилки.

Поглиблена співпраця Росії та КНДР є насамперед проблемою для України. Але у довгостроковій перспективі – це велика загроза для всіх світових демократів. Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко детально пояснив 24 Каналу, як військові з КНДР вплинуть на війну в Україні та чи можна зупинити їхню появу на фронті.

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Захід ігнорує серйозну загрозу

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що якщо військові КНДР справді почнуть брати участь у війні проти України на боці Росії, це стане загрозливим розвитком подій. Зауважимо, що вже є багато розвідданих, які вказують, що солдатів з Північної Кореї готують у Росії.

Які їм ще потрібні підтвердження? Щоб Кім Чен Ин на Радбезі ООН сказав, що він віддав свої війська Росії "в оренду"? Чи це Путін має заявити? Те, що заявляють європейці, просто смішно. Але ситуація насправді дуже серйозна. Захід просто все "провтикав", як завжди виявився неготовим,

– наголосив Іван Тимочко.

Безпосередня поява військових з КНДР у Росії все одно не змусила західних партнерів до рішучої протидії "імперії зла". Навіть попри те, що Україна підписала чимало двосторонніх безпекових договорів з країнами-союзниками. Захід мав би абсолютно змінити свої підходи до війни, до підтримки України, розуміючи всю серйозність ситуації. Однак зараз нічого подібного не відбувається.

"На жаль, це показує, що демократії, попри їхній правильний підхід до життя громадянина, на жаль, виявилися слабко пристосованими до захисту життя того громадянина та його благ", – пояснив Тимочко.

Світові диктатури, маючи власні інтереси, все ж змогли вибудувати ефективний механізм взаємодії. Мовиться про Росію, КНДР, Іран та Китай, без дозволу якого Москва та Пхеньян не змогли б настільки поглибити військову співпрацю.

Путін вдало використає військових з Північної Кореї

Уже й супутникові дані свідчать про те, що близько 12 тисяч військових з КНДР передислоковують до Росії. Так, за даними ЦПД, у Владивостоці вже розгорнутий спецназ, чисельність якого – 1500 солдатів.

Попри мовний бар'єр та інші труднощі, північнокорейці можуть мати доволі високу мотивацію, воюючи за Росію.

Якщо північнокорейських солдатів відправлятимуть в Україну, чи навіть у Росію, то їм для мотивації даватимуть більші продуктові пайки, можливості робити мінімальні, а все ж покупки, їх наділятимуть правами. Тобто з'явиться величезне вікно можливостей. "Великому И" (Кім Чен Ину – 24 Канал) не просто не доведеться змушувати військових та воювати, у нього може виникнути проблема зі стримуванням своїх військових,

– зауважив Тимочко.

Цікаво! Корєєзнавець Леонід Петров раніше розповів 24 Каналу, що у КНДР доволі велика армія. Військових навчають до життя у нелюдських умовах: без їжі, води, належної медицини та інших благ. Тож якщо Росія надаватиме північнокорейським солдатам хоч щось з цього, їхня мотивація справді може серйозно зрости. Однак варто розуміти, що є також великий ризик втечі північних корейців.

Крім того, важливу роль у цій ситуації відіграє ідеологія. У північнокорейських військових з'явиться можливість показати світу свою міць та реальну загрозу.

"Цим намагається скористатися і Путін. Він може стати великим модифікатором багатоходівок. Він покаже своєму населенню, що нібито дбає про нього, адже відправляє замість росіян воювати північнокорейців. Це й зніме напругу у питанні мобілізації, що сильно підійме рейтинг Путіна", – пояснив Тимочко.

Є, однак сумніви, щодо того, чи зможе Росія розмістити, забезпечити та відправити на фронт велику кількість іноземного контингенту. Адже з цим у Кремля були проблеми задовго до того, як з'явилась можливість змушувати воювати на фронті не росіян. Також невідомо, чи не сколапсує мобілізаційна система КНДР, відправляючи на війську десятки тисяч своїх військових.

Чи можна зупинити відправлення військ КНДР до Росії

Звісно, для України це велика загроза. Наразі мовиться, що росіяни готують трохи більше ніж 10 тисяч північнокорейських військових до війни в Україні. Однак не варто вважати, що ця цифра є несуттєвою. Це ціла дивізія.

Питання, як їх заводитимуть в Україну. Чи на корейській техніці, чи саджатимуть на російську, чи це буде піхота, чи комбіновані бригади. Ймовірно, все ж це будуть повнокровні з'єднання. І це – дуже серйозно. Їх можуть спинити хіба масові втрати,

– наголосив Тимочко.

Якщо втрати північнокорейців будуть неспівмірно великими, це для Кім Чен Ина може просто стати нерентабельним. Хоч варто розуміти, що втрати мають перевищувати десятки тисяч у короткостроковій перспективі.

"У будь-якому випадку, маємо розуміти, що не залучивши північнокорейців, Путін провів би мобілізацію. Путін все одно поставив би ставку на окупацію України – є у нього союзники чи ні. Але все ж я сподіваюся, що європейські союзники, після хвилі ступору, почнуть працювати над підсиленням ЗСУ", – додав Тимочко.