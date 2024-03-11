Це не війська Альянсу: чим можуть бути зайняті бійці країн НАТО в Україні

Президент Франції висловився про можливе введення військ НАТО в Україну. Наголошувалось, що мовиться лише про теоретичну можливість у майбутньому. Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський повідомив, що солдати Альянсу вже є в Україні.

Військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що наразі не можна говорити про перебування контингенту НАТО, як військ від блоку. Адже деякі країни Альянсу категорично проти цього.

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Що можуть робити в Україні війська НАТО

Рішення про введення армії НАТО в Україну мають ухвалити тільки за принципом консенсусу. Проте ніхто не забороняє кожній окремій країні діяти на власний розсуд і відправляти свої війська.

Щодо заяв Еммануеля Макрона, то можна припустити, що говорити про участь військ Альянсу – це його стратегічний вибір. Ймовірна мета цього – меседж для Росії, щоб країна-агресорка відчувала більшу стурбованість та загрозу.

Англійці свого часу вже визнавали, що їхні військові були на території України, а деякі перебувають на постійній основі. Можна припустити, що мовиться про окремих інструкторів і фахівців у якійсь галузі, від яких потрібні консультації або допомога на місцях,

– розповів Давид Шарп.

Наприклад, це можуть бути офіцери зі зв'язків, координації, передачі термінової інформації. Крім цього, цивільні співробітники спеціальних служб. Також не треба забувати про інструкторів, які можуть навчати військових на території України.

Можна припустити, що таке навчання більш ефективне в Україні, а не, наприклад, в Польщі чи Великій Британії, які розташовані значно далі. На це потрібно витрачати час, логістику, можливо, більше коштів.

Я не думаю, що мовиться про безпосередню участь у боях. Про це ніхто не каже. Щодо того, що ще можна зробити, – це участь у розмінуванні території України. Хоча розмінування у місцях, які близько до лінії фронту, – це додаткова загроза для військових. Також можна припустити участь у логістичних справах, техобслуговуванні,

– зауважив військовий оглядач.

Якщо навіть такий невеликий контингент перебирає на себе певні обов'язки українських військових і тим самим частково звільняє ресурси для інших місій, то це вже великий вклад. Також це той самий меседж Росії, яка має думати, що Захід може наважитись і на щось більше.

Війська НАТО в Україні: контекст