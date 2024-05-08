Литва готова надіслати своїх військових в Україну з навчальною місією, – FT

Литва висловила готовність надіслати своїх військових в Україну. Потенційно вони не братимуть участі у бойових діях, а прибудуть з навчальною метою.

Про це повідомила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте. Окрім цього, вона зазначила, що не вірить у ядерні погрози Путіна і можливість застосування такої зброї Росією.

Дивіться також Між двох вогнів: як Україна переосмислює свою долю та роль у Другій світовій війні

Литва готова на важливе рішення

Інгріда Шимоніте заявила, що дозвіл парламенту на відправку литовських військ в Україну з метою навчання вже є. Уряд висловлював таку пропозицію і раніше. Однак, як зазначає прем'єр Литви, Україна наразі не зверталася з відповідним проханням.

Політикиня зазначила, що Росія вважатиме це провокацією, проте Литва вже не вірить у погрози Москви.

Якби ми просто думали про реакцію Росії, то ми не могли б нічого відправляти. Кожного другого тижня ви чуєте, що хтось буде підданий ядерному удару,

– сказала вона.

Шимоніте наголосила на тому, що Кремль посилює атаки на українську цивільну інфраструктуру. Під його ударом опиняються, зокрема, електростанції, школи та лікарні. На думку прем'єрки Литви, таким чином Росія намагається спровокувати нову хвилю втечі людей з України.

Також Інгріда Шимоніте прокоментувала і ядерні навчання Росії. Вона зазначила, що Москва навряд використає зброю такого типу, оскільки радіоактивні опади також потраплять на Росію. Здебільшого вітри дмуть із заходу на схід.

Можливість відправки західних військ