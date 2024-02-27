Ймовірність введення військ НАТО в Україну: все про резонансну заяву Макрона

Під час спілкування з журналістами президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості введення військ НАТО в Україну. Однак серед світових лідерів наразі немає єдиного консенсусу щодо цього.

Деякі з країн виступають кардинально проти такого рішення, а частина в сумнівах. Всі заяви представників країн-членів Альянсу щодо можливості введення військ в Україну – зібрав 24 Канал.

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НАТО та війська в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками Конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.

Ми це обговорили. Наразі консенсусу щодо відправлення військ немає. Але в цьому питанні в майбутньому нічого не слід виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну,

– заявив Макрон.

Французький лідер зазначив, що багато, хто каже зараз "ніколи", виступали й проти надання Україні танків, літаків, ракет. Він визнав, що Європа часто відставала від подій на пів року чи рік.

Фактично, присутність такої дискусії у НАТО підтвердив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. За його словами, окремі країни-члени допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною. Водночас Словаччина не піде на цей крок, хоча, за словами Фіцо, поважатиме рішення країн, що погодяться на це.

Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити свої війська в Україну, є країни, які кажуть "ніколи", серед яких Словаччина, і є країни, які кажуть, що цю пропозицію потрібно розглянути,

– сказав словацький лідер.

Також про відсутність згоди говорив і президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, навколо цього питання точилися найгарячіші дискусії, однак консенсусу досягти не вдалося. Конкретних рішень немає, але ентузіазму небагато.

Згода щодо питання відсутня

Вже згодом після слів Дуди, заступник польського міністра національної оборони Цезарій Томчик заявив, що країна не розглядає ідею відправлення своїх військових в Україну. Він зазначив, що "у Польщі немає такого проєкту та ідеї".

Окрім цього, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зазначив, що "зараз це абсолютно не актуально". За його словами, кожна країна має право обговорювати свої власні рішення про розміщення військ за межами своїх кордонів, що не чинить прямого впливу на НАТО загалом. Він додав, що національні рішення не впливають на НАТО загалом.

Офіційний представник Білого дому заявив Reuters, що США не планують надсилати ані свої, ані війська НАТО в Україну. До того ж й прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що про відправку чеських військовослужбовців не йдеться.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте затвердив, що питання про відправку сухопутних військ не було головною темою розмови на зустрічі в Єлисейському палаці.

Реакція Росії

На гучну заяву Еммануеля Макрона вже відреагували у Кремлі. Прессекретар Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков вже класично почав погрожувати прямим військовим протистоянням.

Якщо це станеться, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО,

– заявив прессекретар.