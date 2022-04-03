Війська Росії мають відійти хоча б до тих позицій, які були до 24 лютого, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія повинна припинити вогонь та відвести свої війська принаймні до тих умовних кордонів, які існували до 24 лютого. Лише за таких умов можна розглядати інші питання перемовин.

За словами президента, відхід російської армії до позицій, які вона займала до початку повномасштабного вторгнення, це необхідний мінімум для початку деокупації територій України.

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Спочатку припинення вогню, тоді – виведення військ і завершення перемовин

В інтерв'ю американському телеканалу CBS Володимир Зеленський наголосив, що цьому має передувати режим припинення вогню. Тільки він стане відправною точкою для пошуку ефективних рішень щодо завершення війни. Зокрема – для зустрічі Зеленського із російським диктатором Володимиром Путіним.

Спочатку припинення вогню. Тоді ми можемо зустрітися з президентом Росії. Якщо він і так приймає авторитарні рішення, то навіщо нам це кровопролиття, драма, вистава? Просто сядемо удвох. Ми обговоримо кінець війни, а після того – гарантії безпеки та нейтральний, позаблоковий статус, але збереження нашого суверенітету та нашої сильної армії,

– пояснив Зеленський.

Після такого обговорення Росія повинна вивести всі свої війська з нашої території. А вже тоді можна буде провести зустріч із країнами, що виступлять гарантами нашої безпеки.

Бо як ви можете уявити зустріч лідерів світових країн у той час, коли танки ще будуть на нашій території?

– наголосив президент України.

Раніше радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначав, що Україна хоче зробити власне НАТО.

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