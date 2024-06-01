Полковник британської армії у відставці заявив, що європейці опинилися в ситуації, коли вони повинні почати допомагати Україні, перебуваючи на її території. Проте Глен Грант назвав і альтернативний варіант.

У інтерв'ю в програмі "Студія Захід" військовий пояснив, що західні столиці намагалися використовувати методи мирного часу для розв'язання проблеми воєнного часу. Проте країни Заходу, за словами військового експерта, бачать, що це не спрацювало, пише 24 Канал.

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Що сказав полковник Британії про європейські війська в Україні

Глен Грант заявив, що дуже довго країни Заходу з цим тягнули, бо це мало статися ще рік тому чи, може, навіть півтора. Адже те, що вони намагались зробити, не мало достатнього ефекту, щоб дійсно вплинути на Росію, зупинити війну або дати змогу Україні відтіснити окупантів назад.

За його словами, Європа наразі перебуває в ситуації, коли повинна почати допомагати, перебуваючи всередині країни, щоб посилити підготовку і рішучість українських військ.

Ми повільно, але впевнено рухаємося до того, що європейські війська будуть змушені брати участь у бойових діях. У мене немає жодних сумнівів щодо цього. На певному етапі це станеться,

– пояснив британський військовий.

За його словами, альтернатива цьому хіба що пошук величезної кількості боєприпасів, величезної кількості обладнання, величезної кількості всього потрібного. Зокрема, їжі, мінометів, касок, одягу, але це менш імовірно, на його погляд.

А Росія так і продовжуватиме рухатися вперед, крок за кроком, допоки ми не дійдемо до стадії, коли європейські столиці скажуть: "Досить, ми готові приєднатися до вас і воювати проти Росії",

– підсумував Глен Грант.

Полковник запевнив, що на це може піти рік, а може і два. Проте він переконаний: наразі відбувається неухильний рух у цьому напрямку.

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