Мобілізація в Україні: чи чекати українцям побудинкових візитів і як це працюватиме

20 січня 2023, 16:18
Читать новость на русском

Не рідше як раз на рік військкомати мають перевіряти облікові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Вони звірятимуть фактичне місце навчання, роботи та проживання.

Про це розповідає 24 Канал разом з юристом адвокатського об'єднання T&T Partners Владиславом Юрчаком. Експерт зазначив, що побудинкові візити до військовозобов'язаних є законними.

До теми Чи вручатимуть українцям повістки за кордоном: що слід знати про нові правила військового обліку

Що перевірятимуть

Облікові дані карток первинного обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, порівнюватимуть:

  • з обліковими даними у списках персонального військового обліку підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють чи навчаються;
  • з документами реєстрації місця проживання фізичних осіб або з відповідними даними в Дії;
  • з місцем фактичного проживання призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Вищезгадані перевірки можуть проводити "шляхом подвірного обходу". Графік затверджуватимуть розпорядженням сільського, селищного, міського голови.

Мобілізація в Україні: останні новини

Автор: Марія Масюк