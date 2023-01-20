Мобілізація в Україні: чи чекати українцям побудинкових візитів і як це працюватиме
Не рідше як раз на рік військкомати мають перевіряти облікові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Вони звірятимуть фактичне місце навчання, роботи та проживання.
Про це розповідає 24 Канал разом з юристом адвокатського об'єднання T&T Partners Владиславом Юрчаком. Експерт зазначив, що побудинкові візити до військовозобов'язаних є законними.
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Що перевірятимуть
Облікові дані карток первинного обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на персонально-первинному військовому обліку у виконавчих органах сільських, селищних, міських рад, порівнюватимуть:
- з обліковими даними у списках персонального військового обліку підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють чи навчаються;
- з документами реєстрації місця проживання фізичних осіб або з відповідними даними в Дії;
- з місцем фактичного проживання призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Вищезгадані перевірки можуть проводити "шляхом подвірного обходу". Графік затверджуватимуть розпорядженням сільського, селищного, міського голови.
Мобілізація в Україні: останні новини
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