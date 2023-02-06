Лукашенко вдається до перевірених методів, – Жданов про активність у Білорусі
У Білорусі 6 лютого раптово оголосили перевірку бойової готовності у військовій академії. Однак наразі українцям немає чого хвилюватися.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, перевірка бойової готовності, яку оголосили у військовій академії у Білорусі, – лише формальність.
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У міноборони Білорусі не повідомили жодних деталей щодо мети цієї перевірки.
У діях Лукашенка – нічого нового
Жданов вважає, що це не більше ніж імітація активних дій, яку Білорусь намагається показати Росії.
Це (раптова перевірка бойової готовності – 24 Канал) лише видимість діяльності для "союзної держави". Алєксандр Лукашенко вдається до своїх старих перевірених методів,
– сказав військовий експерт.
Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мінськ майже 20 разів оголошував перевірку стану боєздатності білоруських військ.
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Раптові перевірки – лише картинка для Путіна
Також у Білорусі понад пів року тривали військові навчання, терміни завершення яких постійно переносили.
"Ось у них була перерва у перевірках, а тепер знову почалося. Треба ж показувати якусь активну діяльність для Владіміра Путіна", – зауважив Жданов.
Військовий експерт припустив, що, можливо, білоруське військове керівництво щось "недоперевіряло", тому вирішило знову створити ілюзію інспектування бойової готовності своїх військ.
Ситуація у Білорусі: коротко
- У Білорусі поблизу кордону з Україною постійно відбувається переміщення сил та техніки окупантів. Такі дії вороже керівництво називає "військовими навчаннями".
- Цікаво, що по закінченню чергових навчань у Білорусі авіаугруповання ворога залишалися на кордоні. Однак 5 лютого з прикордоння з Україною відвели 12 гелікоптерів Росії.
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про високу ймовірність того, що Росія розпочне можливе нове вторгнення вже у лютому. Резніков додав, що Міноборони не зафіксувало на території Білорусі сформованих ударних угруповань для наступу на Київ – там немає такої концентрації російських військ.
- Станом на сьогодні на полігонах республіки перебуває не більше 12 тисяч російських загарбників.