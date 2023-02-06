Лукашенко вдається до перевірених методів, – Жданов про активність у Білорусі

У Білорусі 6 лютого раптово оголосили перевірку бойової готовності у військовій академії. Однак наразі українцям немає чого хвилюватися.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, перевірка бойової готовності, яку оголосили у військовій академії у Білорусі, – лише формальність.

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У міноборони Білорусі не повідомили жодних деталей щодо мети цієї перевірки.

У діях Лукашенка – нічого нового

Жданов вважає, що це не більше ніж імітація активних дій, яку Білорусь намагається показати Росії.

Це (раптова перевірка бойової готовності – 24 Канал) лише видимість діяльності для "союзної держави". Алєксандр Лукашенко вдається до своїх старих перевірених методів,

– сказав військовий експерт.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мінськ майже 20 разів оголошував перевірку стану боєздатності білоруських військ.

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Раптові перевірки – лише картинка для Путіна

Також у Білорусі понад пів року тривали військові навчання, терміни завершення яких постійно переносили.

"Ось у них була перерва у перевірках, а тепер знову почалося. Треба ж показувати якусь активну діяльність для Владіміра Путіна", – зауважив Жданов.

Військовий експерт припустив, що, можливо, білоруське військове керівництво щось "недоперевіряло", тому вирішило знову створити ілюзію інспектування бойової готовності своїх військ.

Ситуація у Білорусі: коротко