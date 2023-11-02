Байден ветуватиме законопроєкт про допомогу Ізраїлю без включення України, – Білий дім

У Конгресі США 2 листопада розглядатимуть запропонований республіканцями законопроєкт про допомогу Ізраїлю. Водночас президент країни Джо Байден планує накласти своє вето на рішення конгресменів.

До того ж американський очільник очікує від Конгресу ухвалення його об'єднаного запиту щодо допомоги Україні та Ізраїлю. Мовиться про пакет розміром у 106 мільярдів доларів США.

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Байден планує ветувати пропозицію республіканців

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що Байден не сприймає альтернативні ініціативи фінансової допомоги, такі як підтримка Ізраїлю шляхом асигнувань Податкової служби США.

Президент накладе вето на законопроєкт з допомогою тільки Ізраїлю,

– зауважив він.

Кірбі також зазначив, що запит американського очільника до Конгресу у розмірі 106 мільярдів доларів, містить чотири "дійсно критично важливі нагальні потреби національної безпеки". Адже ініціатива об'єднує підтримку Ізраїлю, України, забезпечення інтересів США в Індо-Тихоокеанському регіоні й безпеку на кордоні з Мексикою.

"Усі чотири (потреби – 24 Канал) є важливими", – сказав представник Білого дому.

Наостанок він зазначив, що Байден очікує того, що всі потреби, які він помістив у свій законопроєкт, будуть ухвалені всіма законодавцями Конгресу Сполучених Штатів.

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