Україна сподівається на більш активну участь Шольца в питанні постачання зброї, – ОП

Українська армія потребує далекобійної артилерії, РСЗВ та безпілотників, щоб протистояти російській агресії. На відповідну військову допомогу Україна сподівається від Німеччини.

В ОП заявили, що Україні також потрібна бронетехніка

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Tagesspiegel заявив, що Україна потребує якомога більшої кількості сучасної зброї. Подоляк зазначив, що заяви канцлера Олафа Шольца свідчать про його наміри змінити відносини з росією.

До речі Німеччина передасть Україні системи для радіаційного, хімічного та біологічного захисту

Радник глави ОП сказав, що Україна потребує постачання далекобійної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ця зброя, як він підкреслив, дасть змогу ефективно ліквідовувати логістичні та матеріально-технічні склади ворога.

Окрім того, Подоляк наголосив на важливості збільшення кількості безпілотників, а також систем протиповітряної оборони IRIS-T, які Німеччина готова надати Україні.

Протиповітряні системи, такі як IRIS-T, про готовність постачання яких оголосила Німеччина, для кращого захисту наших міст від нападу з повітряного простору. Нам їх потрібно більше, щоб захистити принаймні Київ, Харків, Дніпро, Миколаїв та Одесу,

– заявив радник очільника ОП.

Подоляк зауважив, що Україні потрібно наростити кількість бронетехніки, щоб після відступу росії просуватися вглиб на тих територіях, які контролював ворог.

Німеччина передала Україні 3 РСЗВ

Наприкінці липня глава Офісу Президенту Андрій Єрмак повідомив, що Німеччина передала Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II.

Окрім того, повідомлялося, що Німеччина передасть Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T та 3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини і 3 самохідні гаубиці, ймовірно, Gepard.

Також у вересні Німеччина поставить до України радар для виявлення артилерійських снарядів типу "Кобра".

Уже 1 серпня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну прибули реактивні системи залпового вогню MARS II.

MARS-II працює за спортивним принципом "бий – біжи", тобто – здійснив залп і поїхав собі на нове місце. Ця тактика робить MARS-II і інші західні MLRS фактично невидимою для росіян й ніяких реальних аргументів проти цієї зброї у ворога нема.

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