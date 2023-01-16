Спрацьовують певні обмеження: хто та чому затягує з постачанням танків до України

Для потужного наступу Україна потребує важкої техніки. Західні лідери поділилися на два табори: дехто виступає за негайну передачу техніки, решта – сумніваються.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він наголосив, що важка зброя Україні необхідна виключно для звільнення власних територій.

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За словами Фесенка, процес передачі до України важкої техніки не такий стрімкий, бо спрацьовують певні обмеження країн. Грають роль і їхні національні інтереси.

Нерішучість США та Німеччини

Політолог припускає, що нерішучість США та Німеччини пов‘язана з їхнім сприйняттям важкої техніки як наступальної зброї. Ці країни побоюються, що подібний крок може призвести до ескалації війни.

В іншій формі і на іншому рівні мені це нагадує ситуацію 2014 року. Німеччина нам до 24 лютого не постачала будь-якої летальної зброї. Але нагадаю, і США у 2014-2015 роках, за часів президентства Барака Обами, мали таку ж саму позицію, хоч вже почалася анексія Криму і війна на Донбасі,

– зауважив мовець.

Він згадав, що такі ж думки були під час передачі Javelin. Однак тоді не відбулося ескалації конфлікту, натомість спроможності української армії стали більшими.

"Ця зброя потрібна нам для звільнення окупованих територій, а не для нападу на Росію", – наголосив Фесенко.

Він зазначив, що червона лінія, яка психологічно була намальована, залишається досі. За логікою світових лідерів, ескалація цього конфлікту призведе до втягування європейських країн у війну або і до глобальної ядерної війни.

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Велика Британія та Польща діють рішуче

Фесенко звернув увагу, що Велика Британія давно вже більш реалістично реагує на Росію з усіма її погрозами. В цьому сенсі вони мають певний історичний досвід з країнами-агресорками, він передається і наступним поколінням.

Вони розуміють, що не можна гратися в мир з такими покидьками як Гітлер або Путін,

– зауважив мовець.

Він переконаний, що поляки і країни Балтії розуміють українців і допомагають тиснути на Захід. Вони знають, що зараз необхідно допомогти Україні, інакше удар буде і проти них.

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