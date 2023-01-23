Менше не можна: військовий експерт про кількість танків, необхідних Україні

Число танків, про які мовить Європа сьогодні, сягає лише 7–8% від необхідної Україні кількості. ЗСУ треба техніка не лише для боїв, а й для резерву.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олексій Гетьман. За його словами, 300 танків від західних партнерів – це мінімум.

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Реальна цифра потрібних для України танків

Олексій Гетьман наголосив, що Україна отримала потужну кількість зброї, за що вдячна своїм партнерам. Проте, по-перше, цього озброєння не достатньо, щоб проводити наступальні дії.

"По друге, не можна проводити наступальні дії, якщо в нас немає ударних гелікоптерів, авіації й в основному немає танків", – зауважив він.

За його словами, здійснювати наступ не на танках, а на бронетранспортерах – це сюжет із наукової фантастики. Тож українці не полишають надій отримати ще танків.

Ми кажемо про 300 танків, то це такий мінімум, що менше неможливо,

– розказав Гетьман.

На думку військового експерта, нам потрібно щонайменше 300 танків і бажано, щоб ще 300 стояло в резерві.

"Краще, щоб два рази по 300 стояло в резерві. Якщо деякі танки підбили, то щоб ми одразу могли поповнити цю прогалину новими танками, які у нас стоять в резерві", – пояснив він.

За його словами, постачання 12 чи 15 танків, через які наразі точаться суперечки, це 7–8% від того, що потрібно Україні, тому що одна танкова рота не зможе зробити прорив на лінії фронту довжиною понад 2000 кілометрів. Тож це не розв'язує питання.

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Суперечки через танки зайві

Олексій Гетьман розповів, що для порівняння війни Росії з Україною згадують війну проти Саддама Хусейна.

"Тоді, крім літаків, гелікоптерів, ракет, артилерії, були зосереджені в Саудівській Аравії 1848 танків, а у Саддама Хусейна було приблизно стільки ж танків і стільки ж військовослужбовців, як зараз в Росії", – наголосив він.

На його думку, було прораховано, що 1848 танків вистачить для того, щоб ці декілька тисяч танків Саддама Хусейна могли перемогти.

Тож, за його словами, позиція Заходу трохи незрозуміла.

Я не розумію, чому про це ідуть торги,

– пояснив він.

Гетьман зауважив, що, можливо, є політичні перепони, про які ми не знаємо.

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