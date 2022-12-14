Це дуже високого рівня технології, – військовий експерт припустив, коли Україна отримає Patriot

Білий дім нарешті готовий передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Шанси отримати такі комплекси дійсно є, але це складніше ніж було з IRIS-T або ж NASAMS.

Крім того, наразі немає остаточно ухваленого політичного рішення щодо надання нашій державі ЗРК Patriot. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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Коли Україна може отримати Patriot

За 10 місяців повномасштабної війни в Україні наші партнери нарешті вже підійшли до цього рішення. Так, вони пройшли шлях від вагань щодо передачі ЗСУ переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger в березні до обговорення постачання нам систем Patriot.

Це дуже високого рівня технології та складне озброєння. Ухвалювати це рішення дуже непросто,

– зауважив Романенко.

Утім, Україна своїми діями відстоює не лише свої інтереси, а й усього цивілізованого світу. Тож зараз можемо спостерігати зрушення в думках керівництва країн, які мають ці комплекси, щодо їхньої передачі нашій державі.

"Але, будучи реалістами, можна сказати, що системи типу Patriot з'являться вже в наступному році в Україні", – сказав військовий експерт.

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Зауважимо, що наразі у США завершують планування щодо відправлення цих зенітно-ракетних комплексів нашій державі. Про передачу довгоочікуваних Patriot можуть оголосити вже цього тижня.

Однак план, який розробили у Пентагоні, ще має схвалити міністр оборони країни Ллойд Остін. Після цього документ відправлять на підпис Джо Байдену.

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