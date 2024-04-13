"В нас немає вибору": наскільки реальним є отримання допомоги від США в кредит
У США, зокрема від Дональда Трампа, лунають ідеї про надання військової допомоги Україні в кредит. Але у тій ситуації, яку наша країна має наразі, головне – аби за цю допомогу нарешті проголосували.
Про це у розмові з 24 Каналом зазначив економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Він пояснив, що Україна вже отримувала допомогу у кредит.
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"Минулого року 18 мільярдів євро від Євросоюзу ми отримали у вигляді кредиту. І прожили з ними. 50 мільярдів євро до 2027 року – там велика доля кредитних грошей. Лендліз – це кредит, щоб ні в кого не було сумнівів, і отримання озброєнь в лізінг. Але якщо це форма для того, щоб врятувати Україну від збройної агресії і отримати необхідні системи ППО і боєприпаси – в нас є альтернатива? У нас її немає", – зауважив Пендзин.
Допомога у кредит
Економіст зазначив, що для нас наразі головне – коли за цю допомогу проголосують. Якщо наприкінці квітня, то вже у травні ми отримаємо необхідну нам зброю.
Трамп не змінив свою позицію. Він хоче демонструвати своєму електорату, що будучи у статусі кандидата у президенти, він може впливати на політику і рішення. Це стосується і проблеми з мігрантами, і з допомогою Ізраїлю та безпосередньо Україні. Це передвиборчий хід.
"Мене не дуже хвилює їх американська політична система. Мене хвилює, щоб своєчасно була проголосована допомога Україні, і нарешті ми отримали те, чого вже пів року не можемо отримати: боєприпаси, системи ППО, ракети до них. Український бюджет не потягне оплачення за власний кошт тих самих ракет від Patriot. Одна ракета коштує 7 – 8 мільйонів доларів. Якщо за ніч йде потужна атака, вистрілюють до 10 – 15 ракет. Жоден бюджет не витримає таке навантаження, тому нам конче треба допомога від американців", – додав Пендзин.
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