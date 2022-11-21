"Наш обов'язок їх підтримувати": НАТО наростить виробництво зброї для нових поставок в Україну

Міжнародні партнери продовжують надавати Україні зброю для боротьби з російським агресором. Однак, запаси НАТО закінчують, тож в Альянсі вирішили наростити виробництво для нових поставок.

Єнс Столтенберг заявив, що наразі НАТО вичерпала значну частину власних запасів зброї та боєприпасів. Високопосадовець підкреслив, що Альянсу необхідно відновити свій військовий потенціал, аби підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

Це цікаво Нова потужна допомога від Німеччини: до України їдуть боєприпаси для MARS, вантажівки й кулемети

Генсек НАТО також зазначив, що країни-члени повинні бути готові заплатити певну ціну у вигляді вищих витрат на енергоносії та інших економічних наслідків, щоб зміцнити оборону України.

Ми маємо пам'ятати, що ціна, яку ми платимо, вимірюється грошима. А ціна, яку платить Україна, вимірюється життями, кров'ю, щодня, і наш обов'язок їх підтримувати,

– підкреслив Столтенберг.

Читайте також Швеція надасть Україні рекордну військову допомогу: що невдовзі отримають ЗСУ

Військова допомога від членів НАТО: останні новини

Німеччина надала нашій державі черговий потужний пакет військової допомоги. Зокрема, в Україну вже їдуть боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II, 3 великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh, 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби, навантажувач, запасні частини для великокаліберного кулемета М2, 24 MG3 для броньованих евакуаційних машин.



А ще – 10 датчиків захисту від дронів, 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від БпЛА та 116 польових обігрівачів.

А ще – 10 датчиків захисту від дронів, 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від БпЛА та 116 польових обігрівачів. Зауважимо, що Україна вже інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Зокрема, Укроборонпром розроблятиме та виготовлятиме важке озброєння та військову техніку спільно зі щонайменше 6 країнами-членами Альянсу.

Наші захисники також отримали від Франції дві батареї ЗРК Crotale.

У ЗСУ анонсували прибуття ППО HAWK. Ці системи почнуть працювати на території України вже найближчим часом.

Вас може зацікавити – В ОП назвали зброю, яку наблизить закінчення війни: дивіться відео