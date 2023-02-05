Нетаньяху вивчить можливість постачання Ізраїлем зброї до України

Нещодавно в Ізраїлі нарешті заговорили, що готові надавати Україні військову допомогу. До цього була лише гуманітарна.

Прем'єр Біньямін Нетаньяху вивчить можливість постачання зброї нашій державі. Про це він розповів в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

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Нетаньяху нагадав, що питання озброєнь було проаналізовано та відкинуто попереднім ізраїльським урядом.

Я вивчу можливість і відповім з цього приводу в найбільш адекватній манері. Розгляну відповідно до наших національних інтересів,

– підкреслив прем'єр.

Також він запевнив, що Ізраїль продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу.

Останні новини про плани Ізраїлю щодо допомоги Україні

Нещодавно ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер розповів 24 Каналу , що найближчим часом міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен планує відвідати Україну. "Цей запланований візит свідчить про те, що контакти між Єрусалимом та Києвом зміцнюються", – зауважив Ауслендер.

, що найближчим часом міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен планує відвідати Україну. "Цей запланований візит свідчить про те, що контакти між Єрусалимом та Києвом зміцнюються", – зауважив Ауслендер. Також журналіст наголосив, що в Єрусалимі чудово усвідомлюють, хто з ким воює і що відбувається. Там також розуміють консолідованість Заходу стосовно війни Росії проти України. Важливо, що надаючи допомогу нашій державі, Ізраїль наполягає на збереженні таємниці.

На початку лютого Нетаньяху вперше заявив, що його уряд не відкидає можливості військової допомоги Україні. В Єрусалимі готові розглянути навіть постачання новітньої системи ППО "Залізний купол" для захисту українського неба. Раніше ізраїльська сторона наполягала, що ця система не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна.

Біньямін Нетаньяху став прем'єр-міністром Ізраїлю наприкінці грудня 2022 року. Також він заявив про готовність сформувати новий уряд.